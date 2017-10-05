Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde 4 tırnağını kaybetti: Bir bedel ödenmesi gerekiyordu

Gazeteci Şükrü Küçükşahin, CHP'nin 25 gün süren Adalet Yürüyüşü'yle ilgili yazdığı kitapta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 tırnağının kırıldığını belirtti.

'Adalet İçin Yürümek' isimli kitabında Küçükşahin, yürüyüş esnadında Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaja da yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adalet sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu" dediğini belirten Küçükşahin, CHP liderinin "O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun kitaptaki röportajından ilgili kısım şöyle:

“Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordi. Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor.

O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor. Öbür yandan perde arkasından bakan, el sallayanları da gördüm. Gizli gizli el sallayanlar, öne çok çıkmaya çekinerek el sallayanlar. İnsan seli içinde gidiyorsunuz. Şu çok önemli; slogan atıyorsunuz doğru, atılması gerekiyor o da doğru. İşte sizin o geniş kitlelere güç vermeniz lazım. Evet, biz birlikteyiz; birlikte hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye getireceğiz. Sloganın asıl amacı buydu. Oluşan güvenin, verdiği sorumluluk aslında söz konusu olan. Toplum size güveniyorsa, sorumluluğunuz arttı demektir. Biz de o sorumluluğun bilincinde hareket etmek zorundayız.”

O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu.