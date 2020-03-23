CHP’den iktidara 13 maddelik öneri: Yoksul ailelere ayda 2 bin TL, sağlık çalışanlarına iki maaş ödenmeli, esnafa kira desteği sağlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının etkileriyle mücadele etmek için hükûmete 13 maddelik önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu yoksul ve işsizlere iki bin lira gelir garantisinin verilmesi, esnaf kiralarının da devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu paketin özü budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kabul etmeliyiz ki çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz tüm dünya gibi Covid-19 salgınına karşı amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadelede yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Tedavileri devam vatandaşlarımıza da acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, hastabakıcılarımız, hastanede çalışan temizlik görevlilerimiz bu mücadelenin öncüleri. Onlara da huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu vesileyle salgının ilk gününden bu yana toplumun haber alma hakkını kullanması adına fedakarca görev üstlenen basın mensuplarına da ayrıca teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Bu salgın bizlere tüm ön yargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize yaşam tarzımız ne olursa olsun hep birlikte dayanışmamız gerektiğini göstermiştir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu salgın bize kurallara ancak herkesin uyması halinde sağlıklı kalınanbileceğini göstermiştir, bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini de göstermiştir. Bu salgın bize sadece kendimizin değil karşımızın da sağlıklı olması gerektiğini göstermiştir. Dolayısıyla bu salgın bize hiç tanımadığımız bir kişinin de sağlığından sorumlu olduğumuzu göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Bugün siyasi polemik yapmaksızın, siyasi polemiklere yol açmaksızın bazı önerilerimi paylaşacağım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 13 maddelik önerileri şöyle:

Yürütme organının, yani siyasi iktidarın yapması gerektiğini düşündüğüm önerileri kamuoyuna açıklayacağım.

1- 5 Şubat 2009’dan bu yana toplanmayan, Anayasal kurum olan ekonomik ve sosyal konsey ivedilikle toplanmalı. Bu süreçte konsey çalışmalarını belli aralıklarla sürdürmeli. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi… Hiç kimse hiçbir kurum dışlanmamalı.

2- Sağlık kuruluşlarının, sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelikle giderilmeli.

3- Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli. KHK ile görevinden uzaklaştırılmış ve hakkında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları görevine iade edilmeli.

4 - Hem salgınla mücadele hem de millî güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı.

5- Salgınla mücadelede merkezi yönetimle belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli.

Bu bağlamda;

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca belediyelere yapılan ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesinti yapılmaksızın ödemeleri sağlanmalı, belediyelerin borçlanma limitleri arttırılmalı,

b) Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğal gaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu, doğal gazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli.

6- Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici süre kapatılan iş yerlerinde,

a) Esnafın kira harcamaları, AVM’ler hariç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,

b) Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç asgari ücret üzerinden ve iş yeri kapalı kaldığı sürece işsizlik sigortası fonunda karşılanmalı.

c) Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından 3 ay süreyle faizsiz ertelelenmeli

7- Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

8- Sayıları yüz bini bulan ücretli öğretmenler ile Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin, bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM’den süratla bir sicil affı yasası çıkarılmalı.

10- Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama, ulaşım gibi sektörlerin kredileri yeniden yapılanlandırılmalı. Turizm tanıtma fonu ve konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı, her yoksul aileye asgari 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Sağlık personelinin uzun süredir beklediği sağlıkta şiddeti önleme yasası da çıkarılmalı.

13- Kamu ve özel iş birliği ile yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk Lirası’na çevrilmeli.