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Kılıçdaroğlu açıkladı: İyi Parti'ye geçen vekiller CHP listelerinden aday olabilecekler

Erdoğan: İradenizi nasıl bu kadar ucuza satıyorsunuz?

29 Nisan 2018 17:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiline ilişkin açıkalamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi talimatıyla İyi Parti'ye geçen 15 vekille ilgili açıklamada bulundu. Vekillerin aday listesi teslim edilmeden önce CHP'ye döneceğine ilişkin haberler basına yansırken, Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" açıklamasında bulundu.

Bugün (29 Nisan 2018) AKP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiline "iradenizi nasıl bu kadar ucuza satıyorsunuz?" sözleriyle yüklendi. Erdoğan, "Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz" diye konuştu.

TIKALYIN - Erdoğan'dan CHP'nin İyi Parti'ye geçen vekillerine: Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, iradenizi sattınız!

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