"Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e yönelik sert eleştirilere çok kızdı"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki olaya çok kızdığını iddia etti. Hakan bunların CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları ve Abdullah Gül'e yönelik olarak sert eleştiriler olduğunu söyledi.

Hakan'ın "Abdullah Gül’ün çatı adayı olması Erdoğan’ın işine gelirdi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu iki şeye çok kızmış;

Bir: Özgür Özel’in “Biz CHP olarak Erdoğan’ı çıldırtacak bir aday çıkaracağız” diyerek kendini işaret etme gayretine...

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İki: “Adamın bizden bir talebi yok, bu haysiyet cellatlığı da nereden çıktı” diyerek partiden bazı isimlerin Abdullah Gül’e yönelik sert eleştirilerine...