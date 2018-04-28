T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e yönelik sert eleştirilere çok kızdı"

"Özel'in kendini işaret etme gayretine..."

28 Nisan 2018 11:04

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki olaya çok kızdığını iddia etti. Hakan bunların CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları ve Abdullah Gül'e yönelik olarak sert eleştiriler olduğunu söyledi. 

Hakan'ın "Abdullah Gül’ün çatı adayı olması Erdoğan’ın işine gelirdi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu iki şeye çok kızmış;

Bir: Özgür Özel’in “Biz CHP olarak Erdoğan’ı çıldırtacak bir aday çıkaracağız” diyerek kendini işaret etme gayretine...

*

İki: “Adamın bizden bir talebi yok, bu haysiyet cellatlığı da nereden çıktı” diyerek partiden bazı isimlerin Abdullah Gül’e yönelik sert eleştirilerine...

ETİKETLER

kılıçdaroğluhaberaçıklamagüleleştirelçok kızdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24