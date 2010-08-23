-KILIÇDAROĞLU "DER SPIEGEL"E KONUŞTU BERLİN (A.A) - 23.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman "Der Spiegel" dergisine verdiği demecinde, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışlarının Türkiye için sorun yarattığını'' savundu. Kılıçdaroğlu, dergide yayınlanan demecinde, "Başbakanımızın çıkışları sorun yaratıyor. Biz modern bir ülkeyiz, yasalarımız ve etnik prensiplerimiz de batılıdır. Hükümet bu mirası yok etmek üzere. Partnerlerimizi ürkütüyor. Hükümet devleti eline geçirmeye başladı" şeklinde görüş belirtti. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi "İslamlaştırmasından" endişe duyup duymadığı şeklindeki bir soruya ise Kılıçdaroğlu, "Böyle bir şeyi düşünmeden edemiyorum. AK Parti'nin dünya görüşüne uymayan insanlara çok fazla baskı yapılıyor" karşılığı verdi. Hükümetin ekonomik alandaki başarılarının da bir önceki hükümete borçlu olunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, devletin özelleştirmeden 30 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'de en büyük borçlanmanın yaşandığını söyledi. "Erdoğan'ın kabul ettirdiği sınırsız kapitalizme karşıyız" diyen Kılıçdaroğlu, gelir dağılımının çok dengesiz olduğunu ve ülkedeki ekonomik büyümeye rağmen işsizlerin sayısının azalmadığını, böyle bir şeyin de Türkiye'de ilk kez görüldüğünü öne sürdü. Partisinin Erdoğan'ı ülkede bir şeriat devleti kurmakla eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bunu başaramaz, Cumhuriyetimizin temeli 1923 yılından beri var. Yine de dikkatli olmalıyız. AK Parti'nin sosyal politikası İslami prensiplere dayanıyor. Bu prensiplere göre devlet sosyal yardım yapmıyor. Sadece fakirlere sadaka veriliyor" şeklinde konuştu. -''SİVİL DARBELER DE GÖRMEK İSTEMİYORUZ''- AB ilerleme raporlarının Türkiye'de bağımsız bir yargı olmadığına dikkati çektiğini ve hükümetin yeni tasarısıyla güçler ayrılığının fiilen ortadan kaldırılacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Bizler artık darbeci generaller görmek istemiyoruz. Ancak sivil darbeler de görmek istemiyoruz" dedi. Türkiye'deki sosyal demokrasi mesajını anlaşılır hale getirmek için gelecek haftalarda Berlin'e geleceğini ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki milliyetçilik anlayışının Almanya'dakinden farklı olduğunu, kendi milliyetçilik anlayışlarının etnik kökene dayanmadığını, Türk ulusu kimliğine dayandığını söyledi. Etnik ya da dini kimlik temelinde politika yapılmasını yanlış bulduğunu, böyle bir politikanın Türk tarihinde de çok fazla kan akmasına neden olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, günün birinde terör örgütü PKK ile de görüşme masasına oturup oturamayacaklarının sorulması üzerine de, "Hayır, özür dilerim. Onlar, yapıcı bir çözümü istemeyen teröristlerdir. Bunu biz biliyoruz ve PKK da biliyor" şeklinde yanıt verdi.