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Kılıçdaroğlu: 30 Mart'ta Türkiye'nin adı lekelendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 30 Mart seçimlerinde Türkiye'nin adının şaibeye bulaştığını belirterek, adımı 'Ülkemizin adını lekeleyen hükümete karşı daha çok çalışacağımıza söz veriyorum' dedi

10 Nisan 2014 10:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin adının şaibeli seçimlerle lekelenmesi üzücüdür" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin adının şaibeli seçimlerle lekelenmesi üzücüdür. Ülkemizin adını lekeleyen hükümete karşı daha çok çalışacağımıza söz veriyorum!"

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Ankara'daki yerel seçimlerin iptaline yönelik yaptığı başvuruyu reddetmişti.
 

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