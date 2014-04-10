Kılıçdaroğlu: 30 Mart'ta Türkiye'nin adı lekelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin adının şaibeli seçimlerle lekelenmesi üzücüdür" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin adının şaibeli seçimlerle lekelenmesi üzücüdür. Ülkemizin adını lekeleyen hükümete karşı daha çok çalışacağımıza söz veriyorum!"
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Ankara'daki yerel seçimlerin iptaline yönelik yaptığı başvuruyu reddetmişti.