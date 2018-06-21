Kılıçdaroğlu: 30 bin sandıkta sorun saptadık

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin güvenliğine yönelik oluşabilecek tehditleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak "İnsanlar yeter ki sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oylarınızı çaldırmayacağız. Güvenle sandığa gitmeleri çok önemli; kendi geleceklerini belirleyecekler" dedi.

Gürsel'in Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

Sandıkta hile ve yolsuzluğun “İttifak Yasası” marifetiyle kolaylaştırılması, seçim güvenliğine yönelik tehditleri muhalefet partileri ve seçmeni açısından kritik bir mesele haline getirdi. Üç gün sonra 24 Haziran’da Meclis üyelerini ve cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek olan muhalif seçmenin kullanacağı oy doğru sayılıp kaydedilecek mi? Türlü hile ve yolsuzluk girişimine karşı muhalefet, seçmenine hangi güvenceleri veriyor? Oy hırsızlığı senaryolarına karşı hazırlıklar ne düzeyde? Hilebazlara karşı caydırıcılık nasıl sağlanacak? Dün, seçim kampanyası kapsamında sivil toplum ve meslek örgütleriyle temaslarda bulunmak üzere kendisini günübirliğine Ordu’ya götüren özel uçakta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kafamdaki bu soruları yönelttim. Şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu'nun şunları söyledi:

“Seçim güvenliğini sağlama konusunda çok büyük aşamalar kaydettik. Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, seçim güvenliği konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ve Cumhur İttifakı dışında kalan siyasi partilerle koordinasyonu yürütüyor. Çok sayıda toplantı yapıldı. Sağlıklı ve güçlü bir işbirliğimiz var. Gönüllü vatandaşlarla koordinasyonu da Parti Meclisi Üyemiz Mehmet Ali Çelebi sağlıyor. 30 bin sandıkta sorun saptadık ve bu sandıklarla ilgileniyoruz. Özellikle de Şanlıurfa’daki sandıklarda sorun var. Milletvekillerimizi de görevlendirdik, özel önlem ve güvenlik alıyoruz. CHP Genel Merkezi bünyesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Merkezi kurduk. İllerde de bu merkezin modeline göre yerel örgütlenmelere gidildi. Bütün bunları vatandaşın sandığa güven içinde gidip vatandaşlık görevini yerine getirmesi için yapıyoruz.

Yeter ki sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oylarınızı çaldırmayacağız. Güvenle sandığa gitmeleri çok önemli; kendi geleceklerini belirleyecekler.” Kılıçdaroğlu, “Sandık görevlileri ve müşahitler sandıkları terk etmemeli, seçmen de bölgelerinde oy kullandıkları sandıklara sahip çıkmalı” diyor. Öte yandan CHP mahfilinden aldığım bilgiye göre partinin karşı önlem almak için üzerinde en çok durduğu senaryo Anadolu Ajansı’yla ilgili. Buna göre Anadolu Ajansı, henüz oylar sayılırken erken bir saatte Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek... Ardından da, buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak. Bu sayede iktidarın dikkatleri Meclis oylarının sayımından kaçırması mümkün olacak. Müşahitler ve sandık görevlileri terk ederse hile ve yolsuzluk için uygun ortam doğacak.

‘Fındık da ithal edersek şaşırmayın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu’da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, hükümetin tarım politikasını eleştirdi. Bugün Türkiye’nin saman ithal etme noktasına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ben size 10 yıl önce gelip Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir konuşma yapsaydım, ‘Arkadaşlar yakın bir zamanda Türkiye saman ithal edecek’ deseydim, derdiniz ki ‘Bu Genel Başkan kafayı yemiş’. Ben size şimdi bir şey daha söylüyorum; tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir sektördür. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi. Ne oldu da Türkiye bugün buğday, arpa, yulaf, et, fasulye, mercimek, canlı hayvan ithal ediyor. Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye’nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor” diye konuştu. Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu, ‘temel muhtarlık kanunu’ hazırladıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı bölümünde STK temsilcilerinin sorularını cevapladı.