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Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli ve Balkan Çalıştayı'nda konuştu

21 Nisan 2018 14:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Çalıştayı'na katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 24 Haziran'da güzel bir ülkeye uyanacağını söyledi. 

"CUMHURİYETE BORCUMUZ VAR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkede yaşayan herkesin cumhuriyete borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasi ile inşa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur. Demokrasiyi güçlü bir kuvvetler ayrımını savunmak, üniversitelerin bilim ürettiği, üniversite hocalarının kapı önüne konulduğu değil, baş tacı edildiği bir ülkeyi inşa etmek hepimizin görevidir. Siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. Hepimize görev düşüyor. Ben çalışacağım, hepiniz çalışacaksınız. Özellikle kadınlara büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Kendi çocuklarının özgür bir ülkede okula gitmesi, yetişmesi, hiçbir baskının olmadığı sokaklarında, caddelerinde özgürce gezdiği bir ülkeyi savunmak zorundayız. Bu görev hepimizin ortak görevidir."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teklifini daha da erkene çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'ı erken seçim tarihi olarak açıklamıştı. 

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