“Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa ne olacak?”

Sözcü yazarı Soner Yalçın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağının konuşulduğu şu günlerde kaleme aldığı yazısında, “2023 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa ne olacak?” sorusunu gündeme getirdi.

“Salt siyasi hayatı bitmez. Hakaretlere, saldırılara uğrar. Ağır iftiralar ile karşılaşır. Yıllarca sürecek komplo teorilerin merkezinde yer alır. Ağır bedeller öder. Yaşamı allak bullak olur… Bu sonuçların sebebi, ülkenin bugün geldiği/getirildiği siyasi travmadır!” diyen Yalçın, “Ağabey gibi sevdiğim, ülkenin yararına olacak bir politikacının bu hale düşmesinden endişe duyuyorum. Bunu kimse görmüyor mu, hissetmiyor mu? Kimleri sadece koltuk kapma peşinde mi?” diye yazdı.

“Siyaset acımasızdır, Kılıçdaroğlu bu kez imkanı yok affedilmez. Hatasının cezası kıyamete kadar çektirilir” diyen Yalçın, “Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu gibi değerli- tecrübeli lidere ihtiyacı var. CHP'nin başında kalmaya devam etmesi ülkenin yararınadır” görüşünü ifade etti.

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