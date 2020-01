Kılıçdaroğlu: 2019'da her parti, kendi adayını çıkaracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin kendi adayını çıkaracağını belirterek, "Büyük bir ihtimalle her parti kendi adayını çıkaracak. Onu ikinci tura bakar görürüz. Ayrıca milliyetçilik kimsenin tekelinde değildir. Türkiye’de yaşayan her vatandaş kendi ülkesinin çıkarını savunmak durumundadır" dedi.

Strasbourg dönüşünde Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "2019 seçimleri iki eksenli olacak. Tek adamdan yana olanlar, demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yana oy kullanacaklar demokratik parlementer sistem için özel çaba gösterecekler" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Çevikvan'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

AK Parti ile MHP arasında blok oluştu. Karşılarında da CHP, HDP, İYİ Parti, radikallerin olduğu söylemi var. Siz hangi blokta kendinizi görüyorsunuz?

- Bir sefer ortada bir blok görmüyoruz. Demokrasinden yana olanlar ve buna karşı olanlar diye olaya bakıyoruz. Demokrasiden yana olanlarla her zaman beraberiz. Demokrasiyi savunuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise başımızın üstünde yeri var.

Siz aday mısınız, kimi göstereceksiniz?

- Zamanı gelince hep beraber öğreneceksiniz.

Daha önce MHP ile Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday gösterdiniz. Şimdi de bu yol izlenir mi?

- Büyük bir ihtimalle her parti kendi adayını çıkaracak. Onu ikinci tura bakar görürüz. Ayrıca milliyetçilik kimsenin tekelinde değildir. Türkiye’de yaşayan her vatandaş kendi ülkesinin çıkarını savunmak durumundadır.

16 Nisan referandumundan sonra ortak adaya daha yatkındınız, şimdi “her parti kendi adayını çıkaracak” diyorsunuz, bunda Akşener’in aday olarak çıkmasının etkisi var mı?

- Liderlerin yaptıkları açıklamalara bakınca her parti kendi adayını çıkaracak görünüyor. Akşener de var, Saadet Partisi de açıkladı. Erdoğan bey açıkladı. Bakıldığında her parti cumhurbaşkanı adayını çıkarıyor. (MHP aday çıkarır mı sorusuna) Herhalde onlar da çıkarırlar.

