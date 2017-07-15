Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını söyled.

Bugün çıkacak haftalık Der Spiegel dergisine konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben partiler üstü bir aday istiyorum" dedi.

Erdoğan’a karşı Abdullah Gül’ün adaylığının akıllı bir öneri olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ne yapacağına Abdullah Gül’ün kendisinin karar vermesi gerekir. Ama ben şimdiden, seçimlere iki yıl önceden bir isim verme hatasına kesinlikle düşmem" dedi.



Avrupa’yı Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı görmemeye çağıran Kılıçdaroğlu “Adalet yürüyüşü ve anayasa referandumu, Erdoğan’ın sadece ülkenin yarısı için konuştuğunu gösterdi” dedi.





Yüzde 50 Erdoğan'a karşı oy verdi



Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü mitingine bir milyondan fazla insanın katılması sizi şaşırttı mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Vatandaşların büyük çoğunluğunun Türkiye’deki gelişmelerden, hükümet baskısı ve sosyal adaletsizlikten rahatsızlığını biliyordum. Daha nisan ayındaki anayasa referandumunda bu kendini gösterdi. Yaklaşık yüzde 50’si Erdoğan’a karşı oy verdi. Ama insanların adalete bu denli susadığını düşünmemiştim.”



Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz 2016 gecesi gerçekten ne oldu” sorusunu ise şöyle yanıtladı:





Gülen ile müttefikler



“Bunu kimse bilmiyor. Darbe gerçekti. Bu hain darbeden Gülen’in sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Biz hükümeti bu cemaatin tehlikeleri üzerine devamlı uyardık. Ama Erdoğan bizi dinlemek istemedi. Gülen’le müttefiktiler. Türkiye’yi aralarında paylaştılar. AKP’li politikacılar Gülen’i yıllarca ziyaret ettiler. İkisi arasındaki savaş, 15 Temmuz’da 300 insanın hayatına mal oldu. Türk istihbaratı 15 Temmuz günü öğleden sonra olası bir darbe ihbarı aldı. Ama Erdoğan akşam eniştesinden öğrendiğini iddia ediyor. Biz, hükümetin yararlanmak için darbe girişimini belirli bir noktaya kadar bıraktığına inanıyoruz.”