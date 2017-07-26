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Kılıçdaroğlu: 2019 yöntemimizi açıklarsak kanun çıkarır önünü keserler

"Mevcut seçim sistemi AKP'nin lehine çalışıyor"

26 Temmuz 2017 17:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılacak "cumhurbaşkanlığı seçimleri" ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "OHAL’le bütün yasaları değiştirme imkânına sahip hükümet. Bugünden ‘biz şu yöntemi kullanacağız’ dediğimiz zaman onlar bir yasal değişiklikle o yöntemin kullanılmasını engelleyebilirler" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, internet ortamında yayın yapan ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun da Yayın Kurulu’nda yer aldığı ‘Nasıl Dergi’ye röportaj verdi.

Röportajda şu konular öne çıktı:

2019’da arka kapı diplomasisi: 2019 seçiminde ‘Hayır’ bileşenlerinin stratejisi): Bugünden 2019’da seçilecek adayı tartışmak doğru değil. Bugünden 2019’un yöntemini tartışmak da doğru değil. Onu önümüzdeki süreç içinde göreceğiz. 20 Temmuz darbesinden sonra OHAL’le bütün yasaları değiştirme imkânına sahip hükümet. Bugünden ‘biz şu yöntemi kullanacağız’ dediğimiz zaman onlar bir yasal değişiklikle o yöntemin kullanılmasını engelleyebilirler. Hayır bileşenleri olarak 2019 yaklaştığı zaman yine arka kapı diplomasisi yoluyla nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl bir strateji uygulamamız gerektiği konusunda kendi aramızda konuşabiliriz. Sonuçta Hayır birleşenlerinin temel özelliği demokratik parlamenter sistemi savunmaları. Şimdi hepimiz bunu savunduğumuza göre bu bağlamda nelerin yapılması gerektiği konusunda oturup konuşabiliriz. Buna CHP hazır.

Sistem AKP lehine çalışıyor: (Seçim sistemi tartışmaları): Elbette bu seçim yasasının değişmesi lazım. Bu adil bir yasa değil ve milli irade parlamentoya tam yansımıyor. Diyelim yüzde 40 oy alıyor bir parti ama parlamentoda yüzde 50’den fazla sandalyeye sahip. Bu tablonun değişmesi lazım. Nasıl bir model gelir? Elbette çalışılacak. İktidar cenahı çalışacaktır. Ancak metni görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Daraltılmış bölge mi yoksa dar bölge mi? Hangisi önümüze gelecek onu bilmiyoruz. Geldikten sonra yorum yapabiliriz. Ama mevcut seçim sistemi zaten AKP’nin lehine çalışıyor.

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