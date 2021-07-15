Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" ifadesini kullandı.