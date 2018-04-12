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Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinden: İttifakı da, torunlarımızı da konuştuk

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti

12 Nisan 2018 14:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, "Seçim güvenliğini konuştuk" dedi. Kılıçdaroğlu da seçim güvenliğine vurgu yaptı: "Herkes sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız."

Görüşme sonrası açıklama İyi Parti lideri Akşener, "Böyle bir nezaketi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Elbette bu konuyu (ittifak) ve Türkiye'nin sorunlarını ekonomisini ve seçim güvenliğini de konuştuk. Bu arada torunlarımızı da konuştuk" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, "Sayın Genel Başkanı ben ve arkadaşlarım ziyaret ettik. Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da ifade etti. Siyaset gerginliklerden arınmalı. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Var olan gerginlik ortamının ötelenmesi ve olmaması gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarını konuştuk. Seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını istiyorum, herkes sandığa gitsin ve oyunu kullansın, bütün sandıklara sahip çıkacağız" diye konuştu.

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