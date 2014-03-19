Kılıçdaroğlu: Erdoğan için de bir fezleke düzenlemek zorundalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in bugün ‘AKP'li 4 eski bakan hakkındaki fezlekeler’ gündemiyle toplanması öncesinde, “Şimdi yürekli, demokrasiye ve hukuk düzenine inanmış bir savcıya ihtiyaç var. Erdoğan için de bir fezleke düzenlemek zorundalar” dedi.

“28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu vardı. Şimdi Batı Çalma Grubu var. Başta Başbakan, altında bakanları, müsteşar, genel müdürleri, işadamları devleti soyuyorlar, tam bir çete” diyen Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in sorularını şöyle yanıtladı:

'Bakan satın alınmış'

Fezlekeleri okudunuz mu?

İnternete düşenleri okudum. Vahim bir tablo, tamamı belgeli, ses kayıtları, görüntüler, diğer belgelerle kanıtlanmış bir fezleke. Zaten olayın doğruluğunu, biraz da kamuoyunun baskısı ile olayın gerçek olduğunu gören Erdoğan 4 bakanı istifa ettirdi. Kendine yönelecek tepkileri de azaltmak istedi. Şimdi yürekli bir savcıya ihtiyaç var. Demokrasiye ve hukuk düzenine inanmış bir savcıya ihtiyaç var. Erdoğan için de bir fezleke düzenlemek zorundalar. Çünkü 18 Nisan 2013 tarihli MİT belgesi, Erdoğan’ın bütün bunları bildiğini gösteriyor. Bildiği halde o bakanları 17 Aralık Operasyonu’na kadar koruyorsa, devletin istihbarat örgütünün verdiği raporu görmezden geliyorsa baş sorumlu odur.

Reza Zarrab’ın bakanlarla ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Reza Zarrab fezlekelere konu olan bakanları satın almıştır. Bir İran yurttaşının Türkiye’de söz konusu bakanları ve çocuklarını satın alması tarihimizde karşılaşmadığımız bir olaydır. MİT’in uyarısının temelinde de ulusal güvenlik meselesi olması var. Zarrab, takip edilip edilmediğini soruyor. İçişleri Bakanı takip edilmediğini söylüyor, ‘Sana bir şey olursa önüne yatarım’ diyor. Kendisini, Zarrab’a bu kadar adayan biri ülkenin çıkarlarını koruyabilir mi? O bakanların iradesinin, Zarrab tarafından satın alındığının göstergesidir. Bu kişinin, böyle bir noktaya kendisini taşıması ancak rüşvetle açıklanır.

'Militan kabinesi'

Efkan Ala kendisini 12 Eylül döneminin paşası gibi görüyor. Savcıların mahkeme kararlarını uygulamamak, polisleri açığa alın talimatı vermek, savcıların gönderdiği yazıların yırtılıp çöpe atılmasını istemek, şu anlama gelir: Erdoğan’ın militanı gibi konumlanması kendisine İçişleri Bakanlığı kapısını açtı. Telefonda ‘Bu bir hükümet meselesi’ diyor, ‘Ülke meselesi’ demiyor. Bilal’in evinde 1 milyar para olacak, ‘Yolsuzluğu araştıran polisleri açığa alın’ diyecek. Devlet adamı gibi değil, siyasi parti militanı gibi hareket ettiğini gösteriyor. Erdoğan’ın kabinesi bu yüzden militan kabinesidir.

Kayıtlara ilişkin yasadışı diyorlar, siz ısrarla açıklıyorsunuz. Dokunulmazlığınız olmasa sıkıntıya girersiniz. Niye yaptınız?

İnternete düşen ses kayıtları, ülkeyi, yurttaşları ilgilendiriyorsa, özel hayatı ilgilendirmiyorsa artık kamunun malıdır. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsanız, toplumun tümünü ilgilendiren, toplumu soyacak bir soygun düzenini açıklamazsanız zaten görevinizi yapmamış olursunuz. Erdoğan ‘Kayıtlar bana ait değil’ demiyor. Tersine kendine ait olduğunu kabul ediyor. TİB kayıtlarını açıklamıyor. Kendi bakanı televizyonda gayet açık söyledi ‘Sen talimat verdin, ben yaptım’ dedi. Bu da mı montajdı? Bunu elbette herşeyi göze alarak yapıyorum. Açıklarken özel yaşamla ilgili konuları çıkardım.

'Ülkesini sevenlerin operasyonu'

Anadolu’da yolsuzlukların fazla konuşulmamasını neye bağlıyorsunuz?

Tabii bir grup yurttaşımız var. Erdoğan’ın her söylediğini yüzde yüz doğru kabul eden. Ülkeyi biz yönetmiyoruz. Ama Başbakan sürekli şikâyet ediyor. Ülkeyi sen yönetiyorsan gereğini yap. ‘Bunlar paralel devlet işidir’ diyor. İyi de 700 bin liralık saati bakanın koluna paralel devlet takmadı ki... TÜRGEV’e Katar’dan gelen 100 milyon doları paralel devlet mi getirdi? Devletten ihale alan müteahhitler vakfa bağışta bulunuyor. Erdoğan o koltukta oturmasa bağış yapacaklar mıydı? 17 Aralık Operasyonu’nu ülkesini seven insanların operasyonu olarak görüyorum.

Medyaya müdahale

Bir Başbakan hiç kimsenin ekmeğiyle de oynamamalı. Bir sürü insanın işine telefon ederek son verdirdi. Bana herhangi bir din göstersin, birinin ekmeği ile uğraşmayı mübah saysın. Bir Başbakan nasıl telefona sarılıp ‘Şunun işine son verin’ diyebilir.

Seçimden beklentiniz ne?

Türkiye’yi kimin bu hale getirdiğini halkımız çok iyi biliyor. AKP’ye ders vereceklerine inanıyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşallah 3-0 yapacağız. Bu seçimin sürprizi Bursa ve Balıkesir olur.

