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Kılıçdaorğlu: Görüş beyan etmem Mansur Bey'e haksızlık olur

"Gül ile görüşmemizin yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu"

14 Aralık 2018 11:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yerel seçimlerde Ankara adayı olarak göstermesi beklenen Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Parti Meclisi’nden bir karar çıkmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Mansur Bey’e de haksızlık olur" diyen Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey, ‘Ben aday olursam CHP’den aday olurum’ dedi. Dolayısıyla İyi Parti’nin Ankara talebi biraz ötelenmiş oldu. Mansur Bey’in onu (İYİ Parti’yi) kabul etmediğini ben şahsen bilmiyordum" dedi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi  Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu,, Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesine de şöyle açıklık getirdi: 

"Yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. Sayın Gül’ün birikimi var. Dünyada gelişen olaylar nedir, ne değildir diye oturulup bir sohbet yapıldı"

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