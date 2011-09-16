-Kılıç: Beşiktaş umut verdi İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ardından yaptığı değerlendirmede, ''Beşiktaş, hem ortaya koyduğu futbolla, hem de attığı gollerle umut verdi, güzel de bir başlangıç yapmış oldu'' dedi. Karşılaşmanın ardından Fiyapı İnönü Stadı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Suat Kılıç, yabancı takımlarla yapılan maçlarda herkesin milli takımı tutar gibi statlara gidebilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Ankara'dan maçı izlemek üzere İstanbul'a geldik. Gerçekten Beşiktaş, hem ortaya koyduğu futbolla, hem de attığı gollerle umut verdi, güzel de bir başlangıç yapmış oldu, moral verdi. Herkesi kutluyorum. Sadece Beşiktaş taraftarlarının değil, yabancılarla yaptığımız karşılaşmalarda hepimiz milli takımı tutar gibi statlara gelebilmeli, takımlarımızı destekleyebilmeliyiz. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Güzel futbol, iyi bir netice var.'' Kılıç, bir basın mensubunun, ''Herhangi bir olayın olmaması da güzel oldu'' şeklindeki sözleri özerine, şu değerlendirmede bulundu: ''O konuda biz gereken uyarıları, açıklamaları yapmıştık. Burada hem Beşiktaş taraftarı, hem de diğer futbolseverler gerçekten son derece sorumlu ve duyarlı davrandılar. Çünkü bu gibi zamanlarda yaşanan olumsuzluklar sadece bir takımın değil, bütün bir ülkenin imajını bozan olumsuzluklar olarak yaşanır. Futbolseverler kaliteli ve çok net bir duruş sergilediler. Hem bir taraftan tavırlarıyla yaşanan insanlık dramlarını ve insan hakları ihlallerini onaylamadıklarını ortaya koydular, hem de diğer taraftan halkların problemi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş oldular. Sporun evrensel bir dili var. O dil barış dilidir, o dil huzur dilidir, birlikte yaşayabilme kültürüdür. Türk seyircisi, futbolseveri, bu tavrını ortaya koydu. Diğer taraftan elbette ki diğer ilişkiler olması gereken zeminlerde tartışılır. O ayrı bir konu. Ama futbola, spora, güncel konular, tartışmalar kesinlikle etki etmeyecektir.''