-KILIÇ'A YUMURTA ATAN ÖĞRENCİLER KENDİNİ SAVUNDU ESKİŞEHİR (A.A) - 03.03.2011 - Eskişehir'de 26 Kasım 2010'da düzenlenen sempozyumda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a yumurta ve çakmak atmak suretiyle ''kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'' suçunu işledikleri iddia edilen 2 öğrencinin yargılanmasına başlandı. 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Tevfik Caner Ertay (20) ve Yakup Çetinkaya (22) ile avukatları Pınar Çelik Arpacı hazır bulundu. Hakim Erol Özdemir'in savunma yapmasını istediği Tevfik Caner Ertay, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Kılıç'ın şahsına yönelik bir eyleminin olmadığını iddia etti. Hükümetin bazı yanlış uygulamalarını protesto etmek için yumurta attığını ifade eden Ertay, şöyle konuştu: ''Kılıç'a hakaret kastıyla bu eylemi yapmadım. Üniversite harçlarının yüksekliğini protesto eden arkadaşlarımıza polis kötü muamelede bulundu. Polis, afiş asmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı darbetti. İstanbul'da başbakanın 1 kilometre uzağında basın açıklaması yapmak isteyen bazı arkadaşlar haksız yere hapse atıldı. Tüm bu haksızlıkları protesto etmek için mağdurun bulunduğu sahneye doğru yumurta attım. Amacım isabet ettirmek değildi. İstesem belki isabet ettirebilirdim. Hükümet aleyhinde bazı eleştirel söylemlerde bulundum. Kılıç'a yönelik hakaret, küfür veya herhangi kötü bir söz söylemedim. Beraatimi istiyorum.'' -''YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI KAMUOYUNA DUYURMAK İSTEDİK''- Diğer sanık Yakup Çetinkaya da üniversitelerde YÖK'ü protesto eden öğrencilerin kötü muameleye maruz kaldığını savunarak, ''Hükümetin, kendisine muhalif gördüğü kesimlere saldırdığını görüyordum. Üniversite yönetimi okulda afiş asmayı bile yasakladı. Yaşadığımız sıkıntıları kamuoyuna duyurmak istedik. Kılıç'a hakaret etme kastım yoktu. Tepkimiz hükümetin tahammülsüzlüğünedir, baskılarınadır. Hükümeti ve okul yönetimini eleştirdim. Kılıç'a yönelik kötü sözüm olmadı'' dedi. Avukat Pınar Çelik Arpacı da sanıkların Haşim Kılıç'a hakaret etmediklerini belirterek, ''Bu konuda delil sunmak istiyoruz. Tanıkların dinlenmesini istiyoruz. Sanıklar sadece yumurta atmıştır. İddianamede belirtildiği gibi çakmak atılması söz konusu değildir. Bu konuda gazete kupürlerini ve CD'leri ibraz edeceğiz'' dedi. Dava eksik evrakın tamamlanması için 16 Mart'a ertelendi. Yargılanan öğrenciler, duruşma öncesi ve sonrasında, gazetecilere davayla ilgili açıklamalarda bulundular. Anadolu Üniversitesinde 26 Kasım 2010'da düzenlenen ''Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı'' konulu sempozyumda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, protesto edilmişti. Kılıç'a, yumurta ve çakmak attıkları iddia edilen Tevfik Caner Ertay ve Yakup Çetinkaya, gözaltına alınmıştı. Öğrenciler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, öğrencilerin biraz kabaca da olsa ifade özgürlüklerini kullandıklarını belirtmiş ve onlardan şikayetçi olmamıştı.