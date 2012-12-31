Kılıç: Yürütme sevmese de, Meclis'in idareyi denetim yetkisi kısıtlanamaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Sayıştay'ın yetkilerini önemli ölçüde kısıtlayan yasa değişikliğinin neden iptal edildiğini açıklarken, "Meclis bütçeyi sadece mali hesap açısından denetlemez. Sayıştay'ın verimlilik, etkinlik, tutumluluk açısından denetim yetkisini kaldırırsanız Meclis'in, yasama erkinin bu yetkisini kısıtlamış olursunuz. Bunu oybirliğiyle anayasaya aykırı bulduk" dedi.



Anayasa Mahkemesi'ndeki görevinden önce Sayıştay üyesi olan Haşim Kılıç, parlamento adına denetim yapan Sayıştay'ın yetkilerinin 4 Temmuz 2012'de çıkan torba yasadaki hükümlerle önemli ölçüde budanmasını, yasama organının denetim yetkisi açısından eleştirdi.



Kılıç, dünyada Sayıştay ve benzeri kurumların oluşturduğu INTOSAI'nın (The International Organisation of Supreme Audit Institutions - Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları) standartlarına işaret etti.



Kılıç, bu görüşleri, Hürriyet yazarı Taha Akyol ile paylaştı. Akyol, Kılıç'ın işaret ettiği INTOSAI standartlarını irdelerken; şirketlerin kendilerini denetime tutmaları gibi, büyük kaynakları yöneten kamu idareleri ve yürütme organlarının da verimlilik, performans ve tutumluluk gibi ölçütlerle denetlenmesinin Sayıştay'ın asli görevleri arasında olduğunun altını çizdi.



Akyol'un "Devrim' gibi" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2012) yazısının Kılıç'ın açıklamalarının aktarıldığı bölümü şöyle:

"Önce Meclis’in bütçeyi denetleme hakkı... Meclis, bütçeyi sadece mali hesap açısından denetlemez. Vatandaşlar toplanan vergilerin ‘etkin, ekonomik, verimli’ kullanılıp kullanılmadığını denetleme yetkisine de sahiptir. Ona göre gerektiğinde soru veya gensoru önergesi verilir. Sayıştay’ın VET, yani Verimlilik, Etkinlik, Tutumluluk açısından denetim yetkisini kaldırırsanız, Meclis’in, yasama erkinin bu yetkisini kısıtlamış olursunuz. Oybirliğiyle anayasaya aykırı bulduk bunu.

(...)

Yürütme erki denetimi sevmeyebilir ama demokrasi erkler-denetimler dengesine dayanır, hükümet dışı denetim kurumları da demokrasinin zorunlu bir unsurudur.

(...)

Bütçe denetimlerinde INTOSAI standartlarının benimsenmesini AB de tavsiye ve temenni ediyor. Hükümet dışı bir kamu organı olan Sayıştay’ın, muhasebe denetimiyle yetinmeyip verimlilik, ekonomiklik gibi açılardan da denetim yapması, Sayıştayımızın üye olduğu ITOSAI’nin ilkeleri bakımından da zorunludur."