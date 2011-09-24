-Kılıç: Yasada değişiklik çalışması içinde değiliz SAMSUN (A.A) - 24.09.2011 - Gençlik ve Spor bakanı Suat Kılıç, ''61. Cumhuriyet Hükümeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak futbolda şiddet ve şikenin önlenmesiyle ilgili yasa üzerinde herhangi bir değişiklik çalışması içinde değiliz'' dedi. Çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bağlı Ondokuzmayıs ilçesinde bulunan Samsun Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla bir süre sohbet eden Kılıç, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Kılıç, ''Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının Türkiye'deki siyaset çevreleri tarafından doğru algılanamadığını savundu. Başbakanın açıklamalarının iyi niyet çerçevesinde idrak edilemediğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: ''Maalesef sayın Başbakanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu değerlendirmeler, Türkiye'deki siyaset tarafından doğru algılanamadı. İyi niyet çerçevesinde idrak edilemedi. Bu açıklamaları Türkiye'de değerlendiren siyasi çevreler, görevlerinin gereğini muhalefet etmek olarak kısıtlamış oldular. Türk milletinin milli menfaatleri vardır, Türkiye'nin ulusal, büyük çıkarları vardır. Sayın Başbakanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu değerlendirmeler, Türk milletinin milli çıkarlarıyla bağdaşan değerlendirmelerdir. Ortadoğu'da kalıcı barış tesis edilmeden, terörün sonlandırılabilmesi mümkün değildir. Ortadoğu'da terör yaratan ortam kurutulmadan, yok edilmeden Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilebilmesi de mümkün değildir. Sayın Başbakan Erdoğan'ı bütün dünya anladı ama Türkiye'deki muhalefet liderleri anlayamadı. Allah akıl, fikir versin, izan, insaf versin diyorum. Türk milletinin tanıdığı Recep Tayyip Erdoğan, zulüm karşısında susacak bir adam değildir.'' -''Yasa üzerinde herhangi bir değişiklik çalışması içinde değiliz''- Bir basın mensubunun da Kulüpler Birliğinin, takımların küme düşürülmemesi yönündeki talepleri konusundaki görüşlerini sorması üzerine Bakan Kılıç, ''Bir değişiklik çalışması hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı düşünmüyoruz. Fakat Kulüpler Birliği çatısı altında bu yönde bir çalışma yaparlarsa bu kendi takdirlerinde, kendi bilecekleri bir meseledir. Neticede orası bir örgüttür. Örgütlü yapı, kendi taleplerini yazıya dökerek siyaset kurumuna intikal ettirebilir. Bizim kendilerine öğüdümüz AK Parti'ye gelmeden önce muhalefete gitmeleri yönünde oldu. Çünkü bu kanun, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliğinin arzusu üzerine, arzudan da öte ısrarlı ricaları üzerine çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun çıkarılırken de önce iktidar partisiyle değil, muhalefet partilerine ziyaretler yapıldı. Eğer bu yasayı çıkarttıranlar, bu yasanın, kanunların çıkarılmasında en büyük motivasyonu sağlayanlar, bugün bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik arzusu içindelerse, takip etmeleri gereken yol yine aynı yoldur. Önce muhalefete giderler, medyaya giderler, spor kamuoyunu ikna ederler, talepleri noktasında bütün futbol camialarını inandırıcı delillerle ikna sürecine çekerler, ondan sonra gelir iktidarla da görüşlerini paylaşırlar. Ama bizim bakanlık ya da hükümet olarak tek yanlı ya da herhangi bir çalışmanın ortağı olmak şeklinde bir kanun değişikliği planımız söz konusu değil'' dedi.