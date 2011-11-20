-Kılıç: ''Yargılama hızla bitirilmelidir'' ADANA (A.A) - 20.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, devam eden futbolda şike soruşturmasıyla ilgili, ''Yargılama işlemi hızlı şekilde bitirilmelidir ki, nihayetinde haklarında mahkumiyet kararı verilenler, tutukluluk süresiyle değil, hükümlülük süresiyle bu mahkumiyet kararının gereğini infazı noktasında yerine getirmeli ve cezaların yaptırımları bu şekilde tecelli etmelidir'' dedi. Bakan Kılıç, Adana Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıç, bir gazetecinin ''şike soruşturmasının ne durumda olduğunu'' sorması üzerine, soruşturmanın İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Bu konuda kimlerin ifadesine veya bilgisine başvurulacağının tamamen Savcılığın takdirinde olduğunu belirten Kılıç, ''Ben bir rutin dışılık, bir farklılık, an itibariyle göremiyorum. Nihayetinde herkesin istediği aceleye getirilmeden, hızlı bir yargılama ile dava dosyalarının gereğinin yerine getirilmesidir'' dedi. Kılıç, uzun iddianame ve yargılama süreleri ile adeta infaza dönüşen tutukluluk sürelerinin kamu vicdanını rencide ettiğini belirterek, ''Yargılama işlemi hızlı şekilde bitirilmelidir ki, nihayetinde haklarında mahkumiyet kararı verilenler, tutukluluk süresiyle değil, hükümlülük süresiyle bu mahkumiyet kararının gereğini infazı noktasında yerine getirmeli ve cezaların yaptırımları bu şekilde tecelli etmelidir'' diye konuştu. Kılıç ''Dünden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu odaklı olarak yürütülen soruşturmaya dahil edilen hususlar kapsamında bir farklılık bilgisi bana intikal etmiş değil'' dedi. Kılıç, bir gazetecinin ''Türk Telekom Arena Stadyumu'nun inşaatının uzun sürdüğünü, Mersin'de 2013 yılında yapılacak Akdeniz Oyunları'yla ilgili tesis inşaatlarında da bir gecikme yaşanabileceğini'' belirtmesi üzerine, Türk Telekom Arena Stadı ile Mersin'de yapılacak stadyumun çok fazla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Türk Telekom Arena inşaatı devam ederken yüklenicilerin işi yapamaz hale geldiğini anlatan Kılıç, bundan dolayı konunun mahkemelik olduğunu ve devletin ''neşter atmak'' mecburiyetinde kaldığını ifade etti. -Abdullah Avcı'nın (A) Milli Takım teknik direktörlüğü- Kılıç, Abdullah Avcı'nın (A) Milli Takımın başına getirildiğinin hatırlatılması üzerine de, Avcı'nın başarılı olacağına inandığını söyledi. Türk Milli Futbol Takımının başında oyuncular ile aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan bir Türk hocanın olmasının önemli kazanım olduğunu anlattıklarını anımsatan Kılıç, şöyle devam etti: ''Nihayetinde Türkiye genelinde bu işi yürütebilecek çaptaki hocalarımızdan bir tanesi milli takım teknik direktörlüğü için tercih edildi. Abdullah hoca, bakanlığından, federasyonuna, kulüplerinden taraftarına kadar herkes bu sürece katkı sağladığı takdirde başarılı olacak. Ama elinde sihirli değnek var zannederek herkes bir kenara çekilir, hiç kimse görevini yerine getirmezse tek başına Abdullah hocanın da yapabileceği bir şey kalmaz. Tüm kulüplerin başkanlarının, teknik direktörlerinin, kaptanlarının, oyuncularının Milli Takımın başarısına inanması ve bu yönde katkı üretmesi lazım. Milli Takım oyuncusu olmanın futbolcularda yarattığı heyecanın yeniden tazelenmesi, yeniden kuvvetlendirilmesi lazım. Yani küllenen közü yeniden alevlendirmek lazım. Bu formayı hak edebilmek için ve hak ettikten sonra teriyle hakkını verebilmek için bütün futbolcularımızın hocanın yanında ve yardımında olması gerekir. Yoksa tek başına başarılı olamaz.''