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Kılıç: Yargı taslağıyla ilgili görüşümüz sorulmadı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Yargı Reformu Strateji ve Eylem Planı ile ilgili görüşlerinin alınmadığını bildirdi.

28 Ağustos 2009 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargı Reformu Strateji ve Eylem Planı ile ilgili kendilerinden herhangi bir görüş sorulmadığını bildirdi.

Kılıç, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaretinin ardından gazetecilerin "Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Adalet Bakanlığından yargı reformuyla ilgili sizden bir görüş istendi mi?" sorusu üzerine Kılıç, "Hayır, herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bizden de herhangi bir görüş sorulmadı" dedi.

Kılıç, "Taslağı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Daha bilmiyoruz. Çıksın bir bakalım" karşılığını verdi.

Taslağın internette yayımlandığını ve daha önce Anayasa Mahkemesi'ne TBMM'den üye seçilmesi gibi konuların gündeme geldiğini söyleyen gazetecilere Kılıç, "Bu konudaki düşüncelerimizi biliyorsunuz. Kuruluş yıldönümlerinde, çeşitli vesilelerle açıklıyoruz. Olay bir sıcaklığını sağlasın bakalım. Ondan sonra biz de görüşlerimizi açıklarız" diye konuştu.

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