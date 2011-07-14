-KILIÇ: TFF UEFA'YI YOK SAYAMAZ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Artıları, eksileriyle birlikte bu karar artık federasyonun kararıdır'' dedi. Çeşitli ziyaretler kapsamında Samsun'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi. Valilik makamında basın mensuplarının futbolda şikeyle ilgili yönelttikleri soruları yanıtlayan Bakan Kılıç, futbolda şike operasyonunun, tüm yönleriyle bir yargısal süreç olduğunu söyledi. Futbolda şike operasyonunun siyasetin konusu olmadığını ifade eden Kılıç, ''Bu yargının konusudur. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından futbolda şike soruşturması yürütülmektedir. Henüz delil toplama aşamasındalar. İddianame ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla konuyu derinlemesine ve tüm yönleriyle araştırmak, soruşturmak ve mahkemeye intikal ettirmek üzere iddianameyi hazır hali getirmek İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının görevidir. Burada devam eden yargı süresi boyunca ben adaletimize, Türk yargısına güven duymaya devam edeceğim. Türk yargısı kendisine intikal eden bilgiler, belgeler, deliller, ihbar ya da ifadeler üzerinden bu süreci dilerim ki adil ve hızlı şekilde karara bağlasın ve tüm futbol kulüplerinin arkasındaki taraftar camiaları da en kısa zamanda durumun net halini öğrenebilsin'' dedi. -''İKİ YOL VARDI TFF BİRİNİ TERCİH ETTİ'' TFF'nin, liglerin ertelenmemesi yönündeki kararına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Bakan Kılıç, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde 2 yol vardı, birini tercih etti. Diğerini tercih etmiş olsaydı onu da benimseyenler, ya da itiraz edenler olacaktı. Şu anda tercih ettikleri ilk yol üzerinde itiraz edenler ya da benimseyenler var. Ben Gençlik ve Spor Bakanı olarak federasyonun kararına doğrudur ya da yanlıştır diyemem. İki seçenek vardı, federasyon birini tercih etti'' dedi. TFF'nin bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir birim olmadığını vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti: ''Artıları, eksileriyle birlikte bu karar artık federasyonun kararıdır. TFF, bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren bir birim değil, özerk bir birimdir. Bizim finansal anlamda desteklediğimiz, kararlarında, karar alma süreçlerinde tam bağımsız hareket eden bir birim. Ayrıca TFF, UEFA'nın genelgelerine, yönergelerine doğrudan bağlı bir kurum durumundadır. Yani kendi başına hareket etmesi, karar alması söz konusu değil. Benim anladığım, yargı sürecinin ne şekilde gelişeceğini görmek istedikleri noktasında bir eğilimleri var. Konu yargıya intikal etmiştir. Adli bir konu haline gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir. İddianame hazırlansın, konu yargıya hareket etsin, sürecin ne şekilde cereyan edip hangi kararla neticeleneceğini birlikte göreceğiz.'' -''TFF, UEFA'YI YOK SAYARAK, GÖZARDI EDEREK BİR KARAR ALAMAZ'' TFF'nin karar alırken UEFA'yı yok sayarak, gözardı ederek bir karar alamayacağının altını çizen Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Benim tahminim bu karar alınırken TFF'nin UEFA'yla görüşmüş olabilecekleri noktasındadır. Bundan sonra olabileceklerle ilgili yorumu merak ediyorsanız, olmayan meseleler hakkında fikir yürütmem. Federasyon bir karar aldı, neticelerini hep birlikte göreceğiz. Bundan sonraki süreci göreceğiz. Gelişmelere göre başka kararlar alınabilir. Savcılığın soruşturma açmasını ve müdahale etmesini gerektiren bir sorun varsa bu sorunun üzerine gidilmesinde Türkiye zarar görmez, Türk futbolu da zarar görmez. Eğer yanlışlık varsa bunlar mahkeme önünde iddialar noktasında ispata kavuşturulursa hukuki müdahaleler yapılır. Hukuki müdahale amacına uygun neticelendiği takdirde daha temiz toplum, daha temiz spor adına, daha cesaretli yaklaşım olur. Meseleye sadece Fenerbahçe'ye yönelik bir operasyon olarak ele almamak lazım. Operasyonun adı futbolda şike operasyonu. Dolayısıyla mesele bütün boyutlarıyla irdelenmektedir. Hep birlikte sonucu göreceğiz.''