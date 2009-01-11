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Kılıç: Sistemli olarak yıpratılıyorum

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Sistemli olarak yıpratılıyorum" diye konuştu.

11 Ocak 2009 02:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Çorlu'da askerlik yapan oğlunun yemin töreninin ardından kaymakamın makam aracıyla Kaymakamlık Konutu'na götürülmesiyle ilgili haberlere 'Sistemli bir yıpratma kampanyası' diyerek tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Çorlu'da askerlik yapan oğlunun yemin töreninden sonra kaymakamın makam aracıyla Kaymakamlık Konutu'na götürülmesi, burada vali ve kaymakamla görüşmesi konusunda, "Yemin törenine gidecektim. Protokol gereği bizi karşılamak istemişler. Acil işim çıkınca gidemedim. Çocuğu Çorlu merkezine götürmüşler. Durum bundan ibaret" dedi.

Kılıç, son dönemde sürekli gündeme gelmesini, yaptığı işlerden ve verdiği kararlardan birilerinin rahatsız olmasına bağlarken, "Sistemli bir yıpratma kampanyasının içine girmiş bulunuyoruz. Her şeyimiz didik didik ediliyor. Attığımız her adım olay oluyor. Benim her şeyim ortada" diye konuştu.

‘Vali Bey dostumuz’

Milliyet'e konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, " Vali bey bizim dostumuz. Protokol gereği, oraya gideceğimiz için bizi karşılamak istemiş. Eksik olmasınlar, gelemeyeceğimizi bildirince, törenden sonra kışladan ayrılarak zaten Çorlu'nun merkezine gidecek olan oğlumu araçla götürmüşler. Zaten yasal izinli olduğu için kışlada kalmayacaktı. Durum bundan ibaret."

Bir süre önce, damadının, AKP hakkındaki kapatma davasına ilişkin karar açıklanmadan kısa bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı takas nedeniyle de gündeme gelen Kılıç, "Demek ki bizim aldığımız birtakım kararlar, yaptığımız birtakım işler insanları rahatsız ediyor. Sistemli bir yıpratma kampanyasının içine girmiş bulunuyoruz. Bu çok açık" dedi.

Vali: Köylü Mehmet Ağa da binebilir

Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç'ın yemin ettikten sonra resmi konuta kaymakamın makam aracıyla gittiğini görmediğini söyledi. Vali Doğan, askeri birlikteki yemin töreninden sonra Çorlu Kaymakamı Ali Dursun'u yanına alarak resmi konuta gittiklerini ve ardından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın oğlunun geldiğini anlattı.

Doğan, “Kaymakamın arabası ile bile gelse, bunda yasak, suç olacak bir şey yok. ‘Köylü Mehmet Ağa' nasıl biniyorsa, o da binebilir. Kaymakamlık Konutu’nda oturup çay içip, kısa süre sohbet ettik. Daha sonra da arkadaşının özel aracı ile şehirden ayrıldı” dedi.

(DHA)

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