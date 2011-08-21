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Kılıç: Şehit Ar'ın cesedi bulundu ORDU (A.A)

21 Ağustos 2011 23:29

-Kılıç: Şehit Ar'ın cesedi bulundu ORDU (A.A) - 21.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Şehit Uzman Çavuş Erhan Ar'ın, Yozgatlı çocuğumuzun cesedi bulundu'' dedi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, geçtiğimiz günlerde terör örgütünün Çukurca'da düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Kılıç'ın Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşayan ailesine taziye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, şehit Uzman Çavuş Erhan Ar'ın da naaşına ulaşıldığını ve otopsisinin yapılmakta olduğunu söyledi. -''Ciddi zayiat aldılar''- Saldırının gerçekleştirildiği Çukurca bölgesini iyi bildiğini vurgulayan Şahin, ''Saldırıda bu zamana kadar karşılaşılmamış derecede imha gücü yüksek patlayıcı kullanılmış. Bu hain saldırı sonucunda da Samet Kılıç'la birlikte 8 asker daha şehit oldu. Ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Olayın detaylarını vermek istemiyorum. Ancak saldırının hemen akabinde terör örgütüne yönelik bir operasyon başlatıldı. Tahmin ediyorum ki ciddi bir zayiat aldılar. Ama bu bununla kalmayacak. Mücadele sonuna kadar devam edecek'' dedi.

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