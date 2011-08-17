-Kılıç: Seferberliğin başlatılacağı bir dönem ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Yeni dönem, Türkiye adına olimpiyatlarla ilgili seferberliğin başlatılacağı bir dönem olacaktır'' dedi. Bakan Kılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Bakan Kılıç, konuşmasında, İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'na aday ülke konumuna geldiğini belirterek, ''Sayın Başbakanımızın katılımıyla birlikte geçen hafta İstanbul'da 2020 Olimpiyatları'na ülke olarak, İstanbul kenti ile birlikte aday olduğumuzu bütün dünyaya ilan ettik. Dolayısıyla yeni dönem Türkiye adına olimpiyatlarla ilgili seferberliğin başlatılacağı bir dönem olacaktır'' diye konuştu. ''Bu ülkede yaşayan, Türk olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesin olimpiyatlar noktasında elini taşın altına koymak gibi bir vatandaşlık ödevi ve görevi vardır'' diyen Kılıç, şöyle devam etti: ''Bu süre içinde hiç kimse 'adam sende' diyemez, hiç kimse 'bu mesele hükümetin meselesidir, ne halleri varsa görsünler' yolunu tercih edemez. Şu ana kadar yapmış olduğumuz uluslararası organizasyonlar, Türkiye'nin olimpiyatları yapabileceğini hem içeriye hem de dışarıya kanıtlamış vaziyettedir. Bu zamana kadarki uluslararası organizasyonlar vesilesiyle Türkiye'nin tanıtımına sağlanan katkılar, rakamlarla ifade edilebilecek düzeyin çok ötesindedir. Bu noktadan itibaren MÜSİAD da dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm etkili kitlesel sivil toplum örgütlerini 2020 İstanbul Olimpiyatlarına yönelik sürece destek vermeye ve katkı sağlamaya davet ediyorum. Bunun temel bir ödev ve görev olduğunu peşinen ifade etmek isterim.'' Sivil toplum örgütlerinin, olimpiyat komitesi üyesi olan ülkelerde ticari muhatapları bulunduğunun altını çizen Kılıç, şöyle konuştu: ''O ülkelere yapılacak ziyaretler vesilesiyle 2020 Olimpiyatları'na yönelik ellerinden geleni esirgemeyeceklerine kati bir inancım var. İlerleyen günlerde hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra, MÜSİAD'a, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğine (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ve benzer kitlesel örgütlere sunumlarımızı yapacak, materyallerimizi intikal ettirecek ve daha gerçekçi bir zeminde Türkiye'nin olimpiyatları kazanması için çaba yürütmelerine yönelik hazırlıklarımızı tamamlamış ve kendileriyle paylaşmış olacağız.'' -TFF Yönetim Kurulu'nun kararları- Bakan Suat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili verdiği karara ilişkin de ''Federasyon ne karar vermiş olursa olsun, Türkiye'nin bir yarısı bu karardan rahatsızlık duyacaktı'' dedi. Federasyonun nihayetinde bir karar verdiğine işaret eden Kılıç, şunları söyledi: ''Ve aynen tahmin edildiği gibi oldu. Türkiye'nin bir yarısı bu karardan dolayı bir rahatsızlık duydu ve federasyon kıyasıya eleştiriliyor. Hiç kuşkunuz olmasın, federasyon tam aksi yönde karar vermiş olsaydı da eleştirilerden kurtulmuş olmayacaktı. Sadece eleştiren adresler belki değişmiş olacaktı. Henüz savcı tarafından iddianame hazırlanamamışken, bir futbol federasyonu yönetim kurulunun savcının bile yapamadığı işlemleri yapıp, kabul edilmiş bir iddianame bile ortada yokken karar ortaya koyabilmesi ve bu kararla toplumu, hakkaniyet beklentisini, vicdanları tatmin edebilmesi kanaatimce çok sağlıklı bir beklenti değil. Federasyonun verdiği karar doğrudur, yanlıştır noktasında değilim. Ama vermiş olduğu karar ne olursa olsun hak ve hakkaniyet açısından mutlaka eleştirilen ve sorgulanan bir karar olacaktı ve nihayet bu sorgulama yapılıyor.'' Kılıç, medyanın gözardı ettiği başka bir hususun daha bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti: ''Esasında Türkiye Futbol Federasyonu karar vermek için yargı sürecinin neticelenmesini beklemeye karar vermiş değil. Savcının iddianameyi hazırlayıp mahkemeye teslim etmesine kadar beklemeye karar vermiş durumda. Yani bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Dolasıyla savcı iddianamesini hazırlayıp mahkemeye teslim ettikten ve mahkemece iddianame kabul edilip soruşturma süreciyle ilgili gizlilik kararı kaldırıldıktan itibaren, TFF mahkemenin vereceği nihai kararı ve o kararla ilgili temyiz süreçlerini beklemeksizin yeniden bir karar verebilir. Federasyon başkanının açıklaması kanaatimce çok net; 'Gizlilik kararı kaldırıldıktan ve iddianeme mahkemeye teslim edildikten sonra yeniden bu konuyla ilgili toplanacağız.' Dolayısıyla süreci bu çerçevede, hukukun kriterleri bağlamında değerlendirmek lazım.'' MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan ise devlet bakanlığına bağlı bir spor teşkilatının olmasındansa, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, ''Gençliğe çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Adı ne olursa olsun, geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında spora oldukça önem verildi ve ciddi yatırımlar yapıldı'' dedi.