T24 LogoT24 Logo
Spor

Kılıç: Onları altınlara boğacağız ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 23:14

-Kılıç: Onları altınlara boğacağız ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Yıldız kızlarımız bize büyük bir mutluluk yaşattılar, biz de şimdi onları altınlara boğacağız'' dedi. Kılıç, Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Çin'i 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Yıldız Milli Takımı gönülden kutladığını belirterek, ''Yıldız kızlarımızın aldığı bu büyük başarı bizi çok mutlu etti. Biz de onlara hak ettikleri ödülleri vereceğiz'' diye konuştu. Suat Kılıç, ''Göreve süreniz içindeki ilk voleybol maçınızı izlediniz. Voleybol izlemek hoşunuza gitti mi?'' sorusuna ise ''Çok sevdim. Şansıma ilk maçım çok da heyecanlı oldu. Sonuçta güzel olunca seyrine doyum olmadı'' diye cevap verdi. Yıldız Kız Milli Takımı Antrenörü Şahin Çatma ise duygularını, ''İşte bu, sözün bittiği yer. Bir şey söyleyemeyecek kadar çok mutluyum'' diye ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24