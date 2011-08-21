-Kılıç: Onları altınlara boğacağız ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Yıldız kızlarımız bize büyük bir mutluluk yaşattılar, biz de şimdi onları altınlara boğacağız'' dedi. Kılıç, Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Çin'i 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Yıldız Milli Takımı gönülden kutladığını belirterek, ''Yıldız kızlarımızın aldığı bu büyük başarı bizi çok mutlu etti. Biz de onlara hak ettikleri ödülleri vereceğiz'' diye konuştu. Suat Kılıç, ''Göreve süreniz içindeki ilk voleybol maçınızı izlediniz. Voleybol izlemek hoşunuza gitti mi?'' sorusuna ise ''Çok sevdim. Şansıma ilk maçım çok da heyecanlı oldu. Sonuçta güzel olunca seyrine doyum olmadı'' diye cevap verdi. Yıldız Kız Milli Takımı Antrenörü Şahin Çatma ise duygularını, ''İşte bu, sözün bittiği yer. Bir şey söyleyemeyecek kadar çok mutluyum'' diye ifade etti.