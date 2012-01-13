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Spor

Kılıç: Nemutlu'nun ölümü araştırılacak İSTANBUL (A.A) 

13 Ocak 2012 18:07

-Kılıç: Nemutlu'nun ölümü araştırılacak İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Erzurum'da antrenman sırasında kazan sonucu milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgeye uzman bir ekip gönderdi.  Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'daki Konaklı Kayak Tesisleri'nin uluslararası standartlara uymadığına ilişkin gazetelerde yer alan iddiaları ciddiyetle araştıracaklarını kaydetti.  Tesislerin bir yıl önce UNIVERSIADE oyunlarına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Suat Kılıç, açıklamasında ''Erzurum'daki iki tesis de bir yıl önce Uluslararası Kayak Federasyonu'nun denetiminden geçerek onay almıştı. Büyük bir gelecek vaat eden Aslı Nemutlu'nun ölümü bizi derinden sarsmıştır. Acımız büyüktür. Maalesef dünyanın her yerinde bu tür kazalar olabiliyor. Bölgeye hemen uzman bir ekip gönderdim. En küçük ihmal, kusur varsa araştırılacaktır'' ifadelerine yer verdi. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık'tan bilgi aldıktan sonra uzmanlardan oluşan bir ekibi Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'ne gönderilmesi talimatını veren Bakan Kılıç'ın, Spor Genel Müdürlüğü'ndeki uzman isimlerden oluşan ekipten, kazayla ilgili ihmal iddialarını en kısa sürede açıklığa kavuşturacak bir rapor hazırlamalarını istediği bildirildi. 

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