-Kılıç, Mersin'de inşa edilecek 8 dev projeyi tanıttı MERSİN (A.A) - 14.10.2011 - 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin'de yapılacak 8 dev projeyi tanıtan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Yapılacak tesislerin hepsi bir birinden farklı, kendilerine özgü ve Türkiye'de bir eşi daha bulunmayan kalitede olacak'' dedi. Bakan Kılıç, HiltonSA Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de yapılmasının Mersin ve Türkiye'nin yanı sıra tüm Akdeniz coğrafyasında kardeşlik ve barış tohumlarının yeşertilmesine vesile olacağını söyledi. 61. hükümet olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği seferberlik sayesinde yepyeni bir Mersin inşa edileceğini anlatan Kılıç, Akdeniz Oyunları için Mersin'e 2. kez bakan olarak geldiğini hatırlatarak, ''Ama, bundan sonra Mersin halkı beni herkesten daha fazla görecek. Ben de artık bir Mersinli kadar buraya gelip gideceğim'' dedi. Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci olduğunu anımsatan Kılıç, Mersin'in gerekli alt yapıya sahip olduğunu, el birliği içerisinde yapılacak tesisleri kente kazandırmanın hesabını yaptıklarını belirtti. 2013 Akdeniz Oyunları için yapılacak her organizasyonda halkın katılımını esas aldıklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti: ''Organizasyon öncesinde bile yapılacak etkinlikler salon toplantılarından ibaret olmayacak. Mesela, yarınki etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Ferhat Göçer'in vereceği konser sayesinde halkımızla kaynaşma ve bir arada olma mutluluğunu yaşayacağız. Bizim bu noktada tek bir isteğimiz var. O da, halkımız yapılacak işlerin kıymetini bilsin ve bununla ilgilenenleri takdir etsin.'' Mersin'in 2013 yılından sonra bambaşka bir yapıya kavuşacağını aktaran Kılıç, organizasyon kapsamında bakımı ve rehabilitasyonu gerçekleştirilecek işleri şöyle sıraladı: ''Tarsus Spor Salonu ve Stadı elden geçirilecek, modern bir görünüm kazandırılacak. Yenişehir Fuar Alanı'nda kullanılmak üzere portatif soyunma odalarıyla duş alma kabinleri inşa edilecek. Mevcut haliyle hizmet veren Edip Buran Spor Salonu'nda ise yapılacak bakımların ardından havalandırma sistemiyle ilgili çalışma yapılacak. Kentin batısına doğru hareket ettiğimizde ise, Erdemli Spor Salonu yenilenecek, plaj voleybolu için portatif tesisler hazırlanacak.'' -8 dev proje- Mersin'e her biri ciddi emek ve maliyet isteyen 8 dev proje kazandıracaklarını aktaran Kılıç, yapılacak tesislerin simülasyon fotoğraflarıyla gerçekleştirdiği sunumunda şunları kaydetti: ''1-Bu dev projelerden ilki, stadyum. Burada kentimizin göz bebeği olan Mersin İdman Yurdu'nun kırmızı-lacivert renkleri hakim olacak. Çatı kısmını ise Akdeniz Oyunlarımızın da simgesi olan caretta carettalar şekillendirilecek. Bu stadyum Türkiye'nin en gözde statlarından birisi olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 2- 5 bin kişilik inşa edileceği duyurulan spor salonunun kapasitesi de Mersin'in spora yatkınlığını göz önünde bulundurularak 6 bin kişiye çıkarıldı. Gayet modern bir şekilde tasarlanan bu salonun kendine has öyle bir mimarisi olacak ki, burada çekilen bir fotoğrafa bakan herkes, salonun Mersin'e ait olduğunu anlayacak. 3-Olimpik yüzme havuzunun da kendine has bir mimarisi olurken, bin kişiye aynı anda seyirci olarak bir arada olma imkanı tanıyacak. 4-Akdeniz'in nadide kentlerinden olan Mersin'de ikisi kapalı, 8'i açık olmak üzere 10 kortlu tenis kortu yapılacak. 3 bin seyirci kapasitesine sahip olacak bu kort, bir stadyum kadar zahmetli ve maliyetli. Ama, hepsi Mersin'imize feda olsun. 5-Mersin'e tek başına 6 bin kişilik bir spor salonu kafi gelmez. Bu yüzden bin seyirci kapasitesine sahip ikinci bir spor salonu olacak. Akdeniz Oyunlarından sonra Mersin'i kendi kaderine terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Madem ki, Mersin nüfusunun yarısı genç, o zaman bu kentten daha fazla sporcu ve şampiyon çıkmalı. Bu kapsamda yapılacak tesislerle kentin spor alt yapısını geliştirip, Mersin'in daha fazla sporcu yetiştirmesine olanak sağlamalıyız. 6-Tamamen amatörlerin hizmetinde olacak ve bunların bireysel sporlarda kendilerini yetiştirmelerini sağlayabileceğimiz 500 kişilik 3. spor salonumuz da Mersin'e hayırlı olsun. 7-Bin kişilik seyirci kapasiteli jimnastik salonu. 8-Nevin Yanıt Atletizm Pistine tribünler yapılacak. Bu çalışma bir pistin olmazsa olmazı ve bir pistin en pahalı unsuru. O yüzden bunu da dev projelerimizden birisi olarak görüyoruz.'' -''Mersin'e nazar değer diye korkuyorum''- ''Çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Çünkü Mersin'e nazar değer diye korkuyorum'' diye espri yapan Kılıç, şöyle devam etti: ''Yapılacak tesislerin hepsi birbirinden farklı, kendilerine özgü ve Türkiye'de bir eşi daha bulunmayan kalitede olacak. Yapılacak projelerin bazılarında renk değişikliğini uygun gördük. Çünkü mimaride kente özgü bir şeyler olsun istiyoruz. Mesela Akdeniz'in mavisi veya kentin kurumsal kimliği haline gelen portakal rengi. Mersin, stadından spor salonlarına kadar her alandaki yapılar kendine aitliğini gösterecek. 2013 yılından sonra Mersin'in önü daha da açılacak. Biz de bu konuda kentin ilerlemesini engelleyen her türlü unsuru ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bundan sonra Mersin'in spor için her şeyi olacak. Artık irili-ufaklı burada daha çok organizasyona imza atacağız.'' 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'e verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, ''Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, az önce bir müjde verdi. İnşaatların başlaması için gerekli planlar az önce Meclisten çıkmış. Mersin'e hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu. -Olimpiyat köyü- Organizasyon sayesinde Mersin'i önemli bir sorundan daha kurtaracaklarına işaret eden Kılıç, ''Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi içerisine 3 bin 500 yatak kapasiteli olimpiyat köyü yapabilmek için ihale sürecimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra sosyal donatı alanları da olacak. Ayrıca, şu an itibariyle bin 500 yataklı başka bir binanın da inşaatı sürüyor. Yani toplamda üniversitemize 5 bin yatak kapasiteli yer yapıyoruz. Bu bina organizasyon sırasında kullanılacak. Ama daha sonra da üniversite öğrencilerimizin hizmetine verilecek. Tahmini bir hesapla Mersin'in 20 yıl sonrasına kadar yüksek öğrenimde konaklama sıkıntısı yaşaması tarih olacak'' diye konuştu. -Tesisler nereye yapılacak?- Bakan Kılıç, daha sonra basın mensuplarının ''Tesisler sadece kent merkezinde mi yapılacak, yoksa ilçeler de payına düşeni alabilecek mi?'' şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Dediğim gibi, Tarsus Spor Salonu'nun rehabilitasyonu yapılacak. Atış poligonunun ise Erdemli'de yapılması yönünde bir çalışma var. Ayrıca, Erdemli Spor Salonu'nun da rehabilitasyonunu yapacağız. Ama, Akdeniz Oyunları çok katılımlı bir organizasyon. O yüzden Olimpiyat Köyüne ulaşımın kolaylığı isteniyor. Bu yüzden de çok fazla değişik bölgelere dağılmamız mümkün değil.'' -Havalimanı- Bakan Kılıç, Mersin'e yapılacak Çukurova Havalimanı'nın inşaatının ne zaman başlayacağına ilişkin soruya da, ''Kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Ama size bir müjde daha vereyim, 15 Aralık 2011 tarihinde ihaleye çıkıyoruz. Yani bir yandan kamulaştırma çalışmalarını, öte yandan da ihale sürecine ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Temennimiz havalimanının Akdeniz Oyunlarına kadar yetiştirilmesi. İnşallah yetişir'' diye yanıtladı. Kılıç, bazı firmaların çalışmalar sırasında Mersinlilere öncelik verilmesini istemesiyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''Yerel ve ulusal etkinliklerle mümkün olduğunca organizasyonların yapılacağı kente katkı sağlıyoruz. Zaten hükümet olarak büyük organizasyonların Anadolu kentlerinde yapılması da temel arzumuz. Ama tüm alımların aynı kentten yapılması hukuka ve ihale kanununa ne kadar uygundur? Ama bizim arkadaşlara, pozitif ayrımcılık noktasında talimatımız var. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.''