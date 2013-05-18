Kılıç: Laiklik adı altında, olmadık maskaralıklar yapıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Anayasa Mahkemesi 2000'li yıllara kadar 25 parti kapattı. Bazı gerekçelerle partilerin kapısına kilit vurduk ve ülkeyi partiler mezarlığına çevirdik" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Temel Haklar ve Anayasa' konulu konferansa; Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP Kahramanmaraş Milletvekillerinden Dr. Yıldırım Ramazanoğlu, Sıtkı Güvenç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Baro Başkanı Metin Doğan ve davetliler ile öğrenciler katıldı.

Konferansta yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Haşim Kılıç, yeni anayasa çalışmalarında; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve insan onuruna önem verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa, eşittir insanlık onurudur. Bunun dışında hiçbir şey değildir. Dünyanın ve özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde insanlık onuru değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler arasına girmiştir. Eğer siz değiştirilemez madde istiyorsanız işte değiştirilemez madde insanlık onurudur. İnsanlık onuru bu kadar kıymetli bir şeydir. Bu onuru ihlal ettiğiniz zaman, bu onuru örselediğiniz zaman, o insan, insanlıktan çıkıyor."

Anayasa Mahkemesi 25 parti kapattı

Konuşmasının devamında, Anayasa Mahkemesi'nin 2000'li yıllara kadar 25 partinin kapatma kararını onayladığını hatırlatan Haşim Kılıç, "Herhalde sicili çok parlak olmayan kurumların başında benim kurumum geliyordu. Anayasa Mahkemesi, 2000'li yıllara kadar 25 parti kapattı. Bazı gerekçelerle partilerin kapısına kilit vurduk ve ülkeyi partiler mezarlığına çevirdik. Bu ülke seçmenini yüzde 47'sinin oy verdiği bir siyasi parti, gazete kupürleriyle kapatılmak istendi. Ne yazık ki gazete kupürleriyle. Konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz, belki bununla ilgili çok şeyler söylenir. Kapalı kapılar ardında olup bitenleri, elbet bir gün tarih yazacak. Ama şuna inanın. Bunu ancak bir tek kelimeyle ifade edebiliyorum. Bu zalimlikti başka hiçbir şey değildi" dedi.

'Laiklik adı altında maskaralıklar ortaya çıktı'

Geçmişte bazı kavramların içi yanlış doldurularak laiklik adı altında olmadık maskaraların ortaya çıkartıldığını ifade eden Haşim Kılıç, şunları söyledi:

"Ordu mensuplarının, namaz kılması disiplinsizlik sayıldı ve görevlerinden uzaklaştırıldı. İçi yanlış doldurulan kavramlarla bunlar hep izah edildi. Laiklik adı altında, olmadık maskaralıklar çıkardık ortaya. Din yada dinsel duygular, inançlar ancak ve ancak kalplerde olabilir. Kalplerin dışına taşamaz. Kalbin içinde kilitli kalacak. Nasıl olacaksa? Böyle bir anlayışla tarif edildi. Dünyada sadece 3 ülkede baskın bir laiklik uygulaması vardır. Amerika, Fransa ve Türkiye, diğer yerlerde de var, ama bu 3 ülkede farklıdır. Ne Amerika'da ne Fransa'da bile böyle bir şey yoktu. Ama biz Türkiye de bunun içini böyle doldurduk."

Konuşmasının ardından Kılıç'a, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan tarafından fahri doktora unvanı verildi.