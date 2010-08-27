Kılıç: KPSS'nin yeniden yapılması değerlendirilsin

T24- KPSS'de kopya iddiaları ile ilgili olarak iktidar kanadından ilk kez gerekirse sınavın yeniden yapılabileceği yönünde bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, "Adalet duygusu tesis edilinceye kadar konu araştırılmalı" dedi. Sınav hakkında bir açıklamada bulunan Kılıç, şöyle konuştu: "Sınavın yeniden yapılması da dahil her türlü yön ve yöntem değerlendirilmeli ve bu konuda insiyatif ele alınmalıdır."



CHP: MECLİS KOMİSYONU ARAŞTIRSIN





CHP, KPSS ile ilgili iddialar ve ÖSYM’nin sorunları konusunda "Meclis Araştırması" açılmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, düzenlediği basın toplantısında, önergenin Meclis Başkanlığına verildiğini bildirdi.



ÖSYM’nin son yıllarda gerçekleştirdiği sınavlarda birçok hata ve yolsuzlukların yaşandığını belirten Anadol, yakın zamanda Tıpta Uzmanlık ve Polis Meslek Yüksekokulları sınavlarının da iptal edildiğini anımsattı. Son yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili iddiaları dile getiren Anadol, ÖSYM Başkanı’nın, "Bazı güçler ÖSYM üzerinde bilek güreşi yapıyorlar. Bu olaylar birilerine menfaat sağlamak için değil, ÖSYM’yi yıpratmak üzere planlanmış hareketlerdir diyen var" dediğini kaydetti.



POLİS OKULU SORULARI ANIMSATMASI





Anadol, şöyle konuştu: "Hangi güçler ÖSYM ile bilek güreşi yapmaktadır sorusu siyasi iktidarca açıklanmalıdır. Milyonlarca gencin kaderi hiçbir karanlık güce teslim edilemez. Yaşananlar ÖSYM’nin başarısız kılınması için adeta özel bir çabanın gösterildiğini ortaya koymaktadır. Kadrolaşmanın önünde engel olarak görülen ÖSYM’nin yerine acaba yeni bir yapılanma kurulmasının zemini mi oluşturuluyor, sorusu zihinlere gelmektedir. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda soruların çalınması tuzun koktuğu noktadır. KPSS sınavında yaşananlar, 13 Eylül 2009 tarihinde ÖSYM’nin gerçekleştirdiği Polis Meslek Yüksekokulları sınavlarında yaşananlarla benzerlik taşımaktadır. Sözkonusu olayda, Polis Meslek Yüksekokulları sınavının soruları bir cemaate yakın dershaneye sızdırılmıştı. Gelinen noktada milyonlarca gencimizin geleceğini belirleyen sınavlar ile devletin önemli noktalarında çalışacak kamu görevlilerinin belirlendiği sınavlar şaibeli hale gelmiştir. Yaşananlar, Polis Meslek Yüksekokulları sınavlarında olduğu gibi cemaat işi organize girişimlerin varlığı konusundaki kuşkuları artırmaktadır."



ŞAİBELİ ATAMALAR





Sınavlara dayanılarak yapılan atamaların da şaibeli olduğunu belirten Anadol, "Devletin kurumlarının bu şekilde yıpratılması AKP’nin sistemli bir politikasıdır. Cemaat ilişkilerinin ne noktaya geldiğini ortaya koyan bu sınavların üzerindeki şaibenin kaldırılması yaşamsaldır" diye konuştu.