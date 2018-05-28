Kılıç kadın milli takımının hedefi olimpiyat

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, \"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Bayan kılıç takımı olarak takım halinde olimpiyata katılmayı hedefliyoruz\" dedi.

Antalya\'da kamp yapan Eskrim Kadın Kılıç Milli Takımı, 1-3 Haziran\'da Tunus\'ta yapılacak Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Büyük Bayanlar Kılıç kategorisinde mücadele edecek ay yıldızlıların kampında 7 sporcu yer aldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA MADALYA İSTEĞİ

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, dünya kupasında büyük kadınlar kılıç kategorisinde ilk 16\'ya girmeyi istediklerini söyledi. Sırbistan\'da 16-20 Haziran\'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Koç, \"Şampiyonada madalya kazanmak istiyoruz. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Bayan kılıç takımı olarak takım halinde olimpiyata katılmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte olimpiyat hedefi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olimpiyat kota müsabakalarından en iyi sonucu almak istiyoruz. Güzel bir kadromuz var. Bu hedefi başaracağımızı düşünüyoruz\" dedi.

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