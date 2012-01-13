-Kılıç: İzmir'e 2 stadyum müjdesi verebiliriz İZMİR (A.A) - 13.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İzmir'e 2 stadyum müjdesi verebileceklerini bildirdi. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yarın başlayacak İzmir Gençlik Çalıştayı'na katılmak ve yeni stadın yerinin belirlenmesi için İzmir'e geleceğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmirliler'e yönelik stat ihtiyacının karşılanacağı noktasında bir sözü bulunduğunu kaydetti. Kentteki mevcut Atatürk Stadı'nın 40 yıl önce Akdeniz Oyunları için yapıldığını hatırlatan Suat Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''İzmir ziyaretim sırasında Alsancak ve Atatürk statlarını göreceğim. Atatürk Stadı'nın da artık ihtiyaca cevap veremez bir yapı haline geldiği bilgisi bizde var. Dolayısıyla Altay, Karşıyaka, Göztepe, Bucaspor gibi takımları bünyesinde barındıran İzmir'in spor yatırımlarından daha hızlı yararlanması gerektiği kanaatindeyiz, bu yönde adımlar atacağız. İzmir'e gittiğimizde kesin kararını vereceğiz ama bir değil 2 stadyum müjdesi verebiliriz. Cumartesi günü İzmir'de bu sahaları gezeceğiz. Programı el verirse TOKİ başkanımız da bize seyahatimizde refakat edecek. Dönüşte arsaların üzerinden bir veya iki stadyumu İzmir'e kazandırmak üzere bir değerlendirme yapacağız. Benim tahminim şu; 2 ay içinde protokolü imzalarız, 6 ay içinde de İzmir'in stadyumlarını ihale aşamasına getiririz.''