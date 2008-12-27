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Kılıç: İstifa etmem

Erdoğan'a destek verdiği gerekçesiyle istifası istenen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç: İstifamı gerektiren bir durum yok

27 Aralık 2008 02:00

Belde belediyeleriyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararda, Başbakan  Tayyip Erdoğan'a destek verdiği için eleştirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç kendisine yapılan istifa çağrılarıyla ilgili olarak, "İstifamı gerektiren bir durum yok" dedi.

Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya konuşan Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesi adına yaptığı açıklamadan önce Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı duymadığını söyledi.

Kılıç herhangi bir siyasi partiyle lehte veya aleyhte bir bağlantısının olmayacağını vurgularken, "Beldelerin seçime girip girmemesi de benim hiç umurumda değil. Ben, hukukla ilgiliyim. Ben, kararımızın arkasında durdum, bir siyasi partinin arkasında veya karşısında değil" dedi. 

'Başkan Kılıç istifa etmeli'

Kendisine yapılan istifa çağrılarını da değerlendiren Anayasa Mahkemesi Başkanı, istifasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Kılıç, mahkemenin kararını savunmanın karara muhalif üyelerin de görevi olduğunu kaydetti.

Danıştay kararımıza uymayabilir

Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi kararına uymamasının bir yaptırımı olmadığına dikkat çeken Kılıç, "Yargı organları uymazsa, her kurum çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin kararını etkisiz kılmaya, değiştirmeye kalkarsa o zaman ne olur?" diye konuştu.

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