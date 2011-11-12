-Kılıç: ''İleriye bakmanın zamanı'' İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında Hırvatistan'a sahasında 3-0 mağlup olan (A) Milli Takım'ın, beklenmedik ve üzücü bir yenilgi aldığını kaydederek, ''Sorumlu aramanın değil, ileriye bakmanın zamanı'' dedi. Bakan Kılıç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, (A) Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan karşısında uğradığı mağlubiyetin herkesi üzdüğünü belirtti. Suat Kılıç, ''Doğrusu ben çok umutluydum. İyi bir netice alacağımıza, millilerimizin bir mucizenin altına, büyük bir başarıya imza atacağına tam bir inancım vardı. Tahmin ediyorum ki, hiç kimsenin beklemediği bir sonuç gerçekleşti. İnşallah sonu iyi olur'' diye konuştu. ''Bir sorumlu aramak gerekirse, sorumluyu nerede bulabiliriz?'' şeklindeki soruya ise Bakan Kılıç, ''Sorumlu herkes, hepimiziz. Oyuncusundan, teknik heyetinden, hepimize pay çıkarmak lazım. Burada bir hedef tahtası belirlemenin çok fazla bir gereği yok. Ortada bizi üzücü, maalesef kötü bir tablo var. Sorumlu aramanın değil, ileriye bakmanın zamanı diye düşünüyorum'' şeklinde yanıt verdi.