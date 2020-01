-Kılıç, il müdürleriyle buluştu MERSİN (A.A) - 20.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerine seslenerek, ''Saatinize bakıp, 'saat 17.30 hadi dükkanı kapatalım' yok. Yapmayın bunu arkadaşlar. Hizmet alımı yoluyla gerekirse, bekçisini temizlikçisini çoğaltın eğer talep varsa, yüzme havuzlarını, spor salonlarımızı kapalı alanlarımızı sabaha kadar kullandırın'' dedi. Kılıç, Hepkon Tower Otel'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleriyle Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Bakan Kılıç, buradaki konuşmasında, Türk sporu adına gerçekten değerli bir kazanımı Mersin'de bugün temellendirdiklerini söyledi. Akdeniz Oyunları'nın 2013 yılında Mersin'de yapılacak olmasının, adeta sihirli bir parmak dokunmuşcasına bir anda şehrin spor alt yapısını güçlendireceğini anlatan Kılıç, takdir edilebileceği gibi tüm illerde aynı şansı ve havayı bir arada yakalayabilmenin mümkün olmayacağını, ancak imkanlar dahilinde Türkiye'nin dört bir yanındaki spor ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstereceklerini vurguladı. 2012 ve 2013 yıllarında yatırımların hızlandırılmasına yönelik ivmelerin olacağını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti: ''Sizlerden talep gelmeksizin 2012 yatırım programında 18 tane yarı olimpik yüzme havuzu var. Çünkü bu çağda muasır medeniyetler düzeyini aşmayı hedefleyen bir ülke olarak, kapalı yüzme havuzunun bulunmamasını kabul edebilmek mümkün değil. Eğer illerde talep yoksa bile bu tesisi, bizim gidip yapmak gibi mükellefiyetimiz var. Biz ülkede bunları spor hayatına kazandırmak istiyoruz. Spor hayatımızda bir dinamizm yakalamak istiyoruz. Bunlar beni heyecanlandırıyor, siz de heyecanlanın.'' Spor salonlarını 2012 yatırım programında sayıca çok fazla tutmadıklarını dile getiren Kılıç, ''Çünkü önceki senelerde çok sayıda başlanıp, inşaatı ağır ilerleyen spor salonu var. Ödenekleri, yarım inşaatları 2012 ve 2013 yılında hızla tamamlamak için ayırdık. İstendiği zaman nelerin olabileceğini İstanbul'daki tesislerimiz gösteriyor'' diye konuştu. -Gençlik Merkezleri- İl müdürlerinin dikkatini gençlik merkezlerine çekmek istediklerini bildiren Kılıç, şöyle konuştu: ''Türkiye'de 118 tane gençlik merkezi var. Son 15-20 yıldır devam eden hükümetlerin bu yöndeki politikalarının gereği olarak 118 gençlik merkezi yapılmış. Bunlardan 13'ü gençlik merkezi olarak inşa edilen yapılar. Geri kalanı ise hangar, depo veya terk edilmiş bina. Yani derme çatma yapılar. 2012 yılında ise yatırım programına bizim dahil ettiğimiz gençlik merkezi sayısı 60. Yani 20 yılda yapılanın yarıdan fazlasını biz sadece 2012 yılı yatırımına dahil ettik. Herhangi bir binayı al restore et, kolay yoldan kazan değil. Tamamen gençlik merkezi olarak inşa edilen yerler. Her birinin içinde çok amaçlı spor salonları, sosyal donatıları, etkinlik sahaları var. Her biri ortalama 3 milyon liraya mal olacak yapılar. İl müdürlerimizin şimdiden bu yapıları en etkin biçimde kullanmaya kendilerini hazırlamalarını istiyorum.'' -''Dükkanı kapatalım, yok''- Bakan Kılıç, il müdürlüklerinde önemli değişimlerin olduğunu ve il müdürlerinin artık intibak sürelerini tamamladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: ''İl Müdürlerimizin var olan gençlik merkezlerinde hemen zaman kaybetmeden provalara başlamaları gerekir. Bu gençlik merkezlerinde spor, kültürel değişik spor branşlarında etkinlikler olmak üzere her zaman buraları hareketlendirmeleri lazım. Saatinize bakıp, 'saat 17.30 hadi dükkanı kapatalım' yok. Yapmayın bunu arkadaşlar. Hizmet alımı yoluyla gerekirse, bekçisini temizlikçisini çoğaltın. Eğer talep varsa, yüzme havuzlarını, spor salonlarımızı kapalı alanlarımızı sabaha kadar kullandırın. Bunun iyi örneklerini yapan iller var. Ama iyi örnekler arasında sayamayacağımız, kötü örnekler de var. Türkiye kaynakları kısıtlı bir ülke. Buna rağmen çok işler yapmaya gayret ediyorsa, yapılan işleri çok verimli kullanarak buralardan kaynak tasarrufu yapmanız lazım.'' 2012 yılında projelendirmesini yapıp, yetiştirebilirlerse, ihalelerini de yapmayı planladıkları Türkiye'nin 2 ayrı bölgesinde Olimpiyat Köyü projelerinin olduğuna da değinen Kılıç, ''30 ayrı branşı 2 bölgeye ayırıp, sporcularımızın tüm branşlarda antrenman yapacağı yerler yapmayı planlıyoruz. Dünyada örnekleri var. Dünyada olimpiyatlarda başarı sağlayanlarda bu alt yapı var. Biz buna yönelik adımlarımızı atıyoruz. Herkes de kendisini bu adımları atmak üzere dizayn etsin'' dedi. -10 milyondan fazla sporla tanışmamış genç- İl müdürlerinin etraflarına bakarak, bu ülkenin gençlerinin kendilerinden çok şey beklediğini görebileceklerini dile getiren Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Yapılması gereken çok vazifemiz var. Sadece kulüplere veya salonlara kazandırdığımız gençlerimizin sayısı bizim için tatminkar bir sayı olmamalı. Bir kaç milyon lisanslı sporcu, kulüplerin bünyesinde olsa bile, 10 milyondan fazla sporla tanışmamış genç, bizim ilgi ve dikkatimizi bekliyor. Bu milyonlarca gencimizin kendilerini hangi cereyanlara kaptırdığı maalesef pek çoğumuzun malumu bile değil. Maalesef onları kazanmadan bu ülkenin geleceğini kazanmak mümkün değil. Bu yüzden gençlik ve sporu at başı olarak götürmemiz lazım. Gençlik merkezlerine bu kadar yoğunlaşmamızın bir nedeni de budur. İnşallah yeni dönem, kaynakları daha etkin kullandığımız bir dönem olacak. Kendi yatırım bütçemizin dışında da toplu konut idaresi başta olmak üzere çeşitli kaynakları da çok etkin kullanmalıyız. Emanete sahip çıkın. Çok özenli, çok dikkatli, uçmadan kaçmadan hayalci olmadan gerçekçi projeleri, toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirmelisiniz. Bunları sizlerden istiyorum. Bu şekilde çalışan başarılı olur. Çalışmayan rüşdünü ispat etme imkanını kaybetmiş olur.'' Bakan Kılıç, stadyum konusunda protokolü imzalanmayan Ankara, Antalya, Eskişehir ve İzmir'in kaldığına dikkati çekerek, buralardaki arsa problemlerini çözdükten sonra temel atmaya başlamak istediklerini dile getirerek, ''Yapılan 2 stadyumu hariç tutacak olursak, 2012 yılında 18 stadyumun temelini atmayı sizlerle gerçekleştireceğiz. Bu stadyumlar 15 günde bir futbol müsabakası yapılan ve izlenen alanlar olmayacak. Tribün altları pek çok farklı branşa hizmet verecek donanımda olacak'' diye konuştu. Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, Müsteşar Yardımcısı Yavuz Çelik, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile çok sayıda bakanlık ilgilisinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak sürdü.