-Kılıç: Federasyonu yalnız bırakmadım TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, şike konusunda Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) yalnız bırakmadığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Kılıç, futbol kulüplerindeki yabancı sporcu sayısı konusunda İngiltere modelinin uygulanabileceğini belirtti. Kılıç, ''Yabancı transferi sınırsız olsa bile, kulüplerin ilk 11'de sahaya çıkardığı futbolcular içerisinde Türk sporcuların oranı belli bir kritere bağlanabilir, hatta belli sayıda belli yaş altında sporcu sayısı şart koşulabilir. Bunlar olmadığı takdirde altyapı ihmal ediliyor. Kulüp ismi zikretmek istemiyoruz ama nice milyon avroların ödendiği nice yıldızlı futbolcuların, kulüplerine bir gollük bile katkı sağlayamadan bavullarını toplayıp ülkelerinin yolunu tutabiliyorlar. Bu çok büyük kayıptır'' dedi. -''TFF'ye yol gösterici oldum''- Kılıç, mili takımının Türk hocanın olmasının doğru bir karar olduğunu, ancak Türkiye'de başarı sağlanamayan branşlarda dünyadaki iyi antrenörleri getirme çabası verdiklerini söyledi. Kılıç, ''(Niye yabancı antrenör getiriyorsunuz) diye bizi itham etmeyin. Göle maya çalabilmek için, sütü mayalayabilmek için... İnsan kaynaklarımızı sporun profesyonel karakteristiği ile buluşturalım, bizim hocalarımız sağlam şekilde yetiştikten sonra da Türk hocalarla yola devam edelim'' dedi. Şike konusunda TFF'yi hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Kılıç, şöyle konutu: ''Bilakis hukukçu kimliğimle TFF'ye çok esaslı ve stratejik destek sağladım, çok yol gösterici oldum. Federasyonu özellikle medya ve spor kamuoyundan gelebilecek zorlu sorulara cevap vermekten uzaklaştırdım. Bu süreçte kendilerine değerli katkılar sağladım. Yargının şikeyle alakalı olarak hızlı çalıştırılması tespitine katılıyorum. Savcı ve hakimlerimizin şike soruşturması sürecini mümkünse behamahal, aceleye getirmeden ama mümkün olduğunca acil karar vermeli. Aceleye getirip yanlış karar vermelerini arzu etmeyiz.'' Kılıç'ın konuşmasının ardından bakanlığın 2012 yılı bütçesi kabul edildi.