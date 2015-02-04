'Kılıç, Erdoğan'la başkan pazarlığı için tutuklanan polislerin başvurusunu görüşmeyi erteledi' iddiası

22 Temmuz operasyonunda tutuklanan 44 polisin yaptığı bireysel başvuruyu geçen ay gündeme alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, başvuruları görüşmeden gündemden çıkardığı iddia edildi. Bu durumun altında “Saray” ile Kılıç arasında süren başkanlık pazarlığının yattığı ileri sürüldü. Diğer yandan MİT Yasası’nda yapılan değişikliklerin iptali için açılan davada raporunu tamamlayan raportörün, tüm taleplerinin reddedilmesini istediği bildirildi.

Polislerin başvurusu ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı yasadışı dinleme operasyonunda, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’nin arasında bulunduğu 50’nin üzerinde polis gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu uzamış, 4 günlük gözaltı süresi aşılmıştı. 8 gün süren gözaltı sonucunda Yılmazer, Atayün ve Köse’nin arasında bulunduğu 44 polis tutuklanmıştı. 44 polis, “gözaltında hukuksuzluk yaşadıklarını” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, polislerin başvurusunu İstanbul Askeri Casusluk davası sanıklarının başvurusuyla aynı güne koydu. 9 Ocak tarihinde Askeri Casusluk davasında ihlal kararı verildi. Ancak Haşim Kılıç’ın ilginç bir şekilde polislerin başvurusunu gündemden çıkararak görüşmesini ertelediği öğrenildi. Bu durumun altında bugün yapılması beklenen başkanlık seçiminin yattığı öğrenildi. Kılıç’ın polislerin başvurusunu iktidara karşı koz olarak kullandığı iddia ediliyor. Eğer polisler lehine hak ihlali verilip, tahliye kararı çıksaydı, bu durum hükümetin tepkisini çekecek ve diğer operasyonları etkileyecekti.

Başkan Haşim Kılıç, 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan polislerin başvurularını önce gündeme aldı ancak görüşmeden listeden çıkardı. Bu durumun başkanlık seçimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Kılıç’ın kendisinden sonra başkan adayı olarak Serruh Kaleli’yi istediği ve bunun için kulis yaptığı ileri sürülüyor.

Kaleli için iddiası

Haşim Kılıç ile Tayyip Erdoğan arasında yaklaşık bir yıldır süren gerginlik Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemek sonrası aşıldı. Yemek sonrası yapılan görüşmede ikilinin başkanlık seçimini ele aldığı AYM kulislerinde dillendiriliyor. Kılıç’ın başkanlık konusunda Erdoğan’ı Başkanvekili Serruh Kaleli adı üzerinde ikna ettiği bir diğer iddialar arasında. Önceki gün Kadir Özkaya’nın yemin töreni sırasında hükümet üyelerinin Serruh Kaleli’ye yakın davranması, makam odasında yapılan görüşmeye Kaleli’nin de katılması bunun işareti olarak görülüyor.