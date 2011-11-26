-Kılıç: ''Değişiklikler bireyleri kurtarma adına değil'' ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle ilgili, ''(Fenerbahçe için yapılıyor) denmesi tamamen yanlıştır'' dedi. Bakan Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da gerçekleştirilen değişikliğin bireyleri kurtarma adına yapılmadığını kaydetti. ''Bu, hükümetin tasarısı değil. Sizin de imzanız var'' diyen Kılıç, şunları söyledi: ''Gelen eleştirileri anlayamıyorum. Kanunda 18 kulüp başkanının ıslak imzası bulunmaktadır. Bunun 'Fenerbahçe için yapılıyor' denmesi tamamen yanlıştır. 1-3 yıl arası ceza, diğer hükümlerle birlikte kesinlikle ağır cezadır. Bir iş adamının 3 yıl işinden uzakta kalması, itibarsızlaşması kolay bir şey değildir.'' Ayrıca, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin görüşlerini de dile getiren Bakan Kılıç, Rusya'nın savaş gemilerini Akdeniz'e gönderdiğini ve AB'nin de Türkiye'yi Suriye'ye müdahaleye zorlamasına ilişkin bir soruya ise ''Türkiye'de AB'nin gazına gelecek bir hükümet yok. Türk-Rus ilişkileri tarihinin en iyi noktasında. Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmesi olasılık dahilinde bile değildir'' yanıtını verdi. ''Rusya, kendi halkının ciğerlerini diri diri parçalayan Esad'ın yanında yer alıyorsa, büyük bir yanlış yapıyor demektir'' yorumunda bulunan Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Savaşarak gidilecek hiçbir yer yok. Afganistan'da 40 yıldır savaş devam ediyor. Rusya ayrıldı, şimdi ABD savaşıyor. ABD'nin de Rusya'nın da 'benim nükleer silahım daha iyidir, benim katilim, diktatörüm daha iyidir' yaklaşımından vazgeçmesi gerekir. Keşke diploması daha hızlı çalışsa. Birleşmiş Milletler (BM) insan ve hukuk odaklı bir yapı olmaktan çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB dönem başkanı olacağı bir dünya, iyi bir dünya değildir. Sarkozy'nin ağzına bakan AB'nin geleceği olamaz.'' -''Sarkozy ve Merkel'in el pençe divan duracağı günler yakın''- Kredi değerlendirme kuruluşu FİTC'in Türkiye'nin notunu durağana çevirmesine de tepki gösteren Bakan Kılıç, ''Yunanistan iflas etti. İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da, Fransa'da önemli sorunlar var. AB ülkeleri yük atarak gemiyi yüzdürmeye çalışırken, Türkiye'nin notu durağana çevriliyor. Türkiye, ihracat rekorları kırıyor, ekonomik büyümede Avrupa birincisiyiz. 132 milyar dolarlık ihracatımızı 133 milyar dolara çıkarmışız ama notumuz düşüyor. Haksızlığın bu kadarı fazla. Ekonomileri batarken istikrarsızlığın adresi olarak AB üyeliğine aday olan Türkiye'yi göstermek için bunu yapıyorlar. Sarkozy'nin de, Merkel'in de el pençe divan duracağı günler yakındır'' diye konuştu. Kılıç, Türkiye'nin 1 milyon 25 bin gence öğrenim kredisi ve burs verdiğini de hatırlatarak, ''Bizim öğrencilere dağıttığımız kadar hazinelerinde nakit parası olmayanların bize söyleyecek sözü olamaz'' ifadelerini kullandı. -Bedelli askerlik konusu- Bedelli askerliğe hükümet ve parti olarak her zaman mesafeli durduklarını anlatan Suat Kılıç, ''Bu ülkede yüz binlerce genç kişi, okulu gerekçe göstererek askere gitmekten kaçınıyorsa, 30 yaşına kadar da askerden kaçmak için mücadele veriyorsa, burada büyük bir sorun var demektir. 30 yaşından sonra adamı askere alsanız ne olacak, almasanız ne olacak. Bana göre 30 yaşını devirmiş adamların askere alınmaları orduya, devlete yüktür. Asker kaçaklarının takibi ile yorulan bir ordu var. Askerlik şubelerinin en büyük iş yükünü asker kaçakları oluşturuyor. 460 bin kişinin bu durumda olduğu söyleniyor. Büyük bir sorun yumağı vardı, biz de birikmiş bu sorunu çözdük'' değerlendirmesinde bulundu. Kılıç, bedelli askerlikte yaş sınırı ve parasal konulardaki tartışmalarda ''mutlak adaletin'' sağlanmasının mümkün olmayacağını dile getirdi. Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren Bakan Kılıç, ''Ben tezkere aldıktan 3 ay sonra Marmara depremi sebebiyle bedelli askerlik çıktı. Bedellide yüzde 100 adalet sağlanır mı? Sağlanmaz. Esas üzüldüğüm şey, hem giderim, hem ağlarım takımı var. Seçim öncesi parası olana bedelli, parası olmayana bedelsiz vaadinde bulunan partiler, şimdi bu düzenlemeyi eleştiriyorlar. Burada mutlak adalet aranması doğru bir tavır değildir'' şeklinde konuştu. Yurt dışında bulunan 30 yaşın üzerindeki gençlere yönelik 21 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Kılıç, ''Bu yorumları yapanlar, askerliğini bedelli yapıp, 21 gün süreyle kışlaya gidenlerdir. 'Bizi niye 21 gün yaptırdınız?' demek istiyorlar. Hükümet olarak bizim burada bir önerimiz olmaz. Üstelik 21 günde kim bir asker olur. 21 günde nişanı, hedefi nasıl öğreteceksiniz? 21 günde tek öğrendiği şey, tekmil verme ve selam verme. Selam durmayı öğrense ne olur, öğrenmese ne olur'' dedi. -''Dersim olmasaydı Sivas, Çorum ve Maraş olmazdı''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dersim konusunda özür dilemesinin tarihi bir adım olduğunu savunan Bakan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi. Kılıç, ''Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim'in sorumlusu değil, mağdurudur. Ama neden bugün rahatsız oluyor anlayabilmiş değilim. 'Özür dilemen yetmez' demesini anlayabilmek mümkün değil. Biz canların derdindeyiz, o toprakların iadesinin derdinde'' ifadelerini kullandı. CHP'li bir milletvekilinin, ''Çorum, Sivas ve Maraş için de özür dilensin'' sözlerine ise Suat Kılıç, ''Maraş, Sivaş ve Çorum'un faturası bize çıkarılacak değildir. 2010 Anayasa değişikliği yapılırken de bu konular gündeme getirilmiştir. Bu olayların arkasında derin ellerin olduğu vurgusu daha önce de bizler tarafından gündeme getirilmiştir. Dersim'de yanlış yapılmasıydı, devlette çeteleşen yapılanma Maraş, Sivas, Çorum katliamlarını da yapamayacaktı'' diye konuştu.