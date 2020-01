-Kılıç: ''Bana göre TFF'de bir boşluk yok'' ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasından sonra TFF'de herhangi bir boşluk olmadığına dikkati çekerek, ''Öncelikle şunu ifade etmek lazım; Bana göre bir boşluk yok. Federasyon yönetim kurulunda bulunan bir isim, şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na vekalet ediyor. Devlette devamlılık esastır. Federasyonda da bu karar uygulanmıştır'' dedi. TFF'de 27 Şubat tarihine kadar bir boşluk olmayacağını ifade eden Kılıç, ''Bugün alınması gereken ivedi bir karar, durum olursa federasyon bunu hukuki kurallar çerçevesinde zaten alabilecek yapıya sahip. Mevcut yönetim görevine devam etmektedir. Yönetimden, başkan dahil az sayıda isim görevden ayrılma seçeneğini tercih etti'' diye konuştu. -''Siyaset kurumu bir isim aramıyor''- 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Futbol Federasyonu Başkanlığı konusundaki arayışlara da değinen Bakan Kılıç, şöyle devam etti: ''Yeni başkan ortak akıl ve konsensüsle bulunmalıdır. Siyaset kurumu olarak bir isimlendirme çabası içerisinde değiliz. Federasyona başkan bulma arayışını siyasetin işi olarak görmüyoruz. Federasyon, başkanını seçici heyetin tercihleri doğrultusunda bulacaktır. Bu anlamda Türkiye'de bulunan futbol kulüpleri ve genel kurulun delegeleri mutlaka ortak aklın gereği olan bir isim üzerinde konsensüs sağlayacaktır. Bu uzlaşı çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için seçim eylemi gerçekleşecektir. Uzlaşı arayışını biz siyaset olarak çok önemsiyoruz. Ortak aklı çok önemsiyoruz. Ortak aklın gereği olan bir ismin ortaklaşa bir performansla belirlenmesini gerekli görüyoruz. Aksi takdirde ne olur? Bu süreçte aranması gereken, 'herkesin adamı' olacak bir federasyon başkanı değildir. Adaletten yana olması gereken, hızlı kararlar alabilmesi ve aldığı kararları uygulayabilmesi gereken bir yönetime adım atılmalıdır. Bu sağlanabildiği takdirde Türkiye de futbolla ilgili gündem sorunlarından hızlı bir şekilde kurtulabilecektir.'' -''Herkes kendi istediğini seçtirme çabası içinde olmamalı''- ''Eğer her camia kendi adına daha memnuniyet verici bir isim arayışı içerisine girerse, Türk futbolu adına yapılması gereken yapılmamış olacaktır'' değerlendirmesini yapan Suat Kılıç, ''Herkes kendi istediğini seçmenin çabası içinde değil, Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu ismi belirleme çabası ile hareket etmelidir. Eğer ki bu yönde hareket edilirse en doğru kararlar alınacak, en doğru adımlar atılacaktır. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi tarafından ortaya konulacak olan kararlar ve yapılacak olan uygulamalar da tartışmaya en az açık kararlar ve uygulamalar olacaktır'' ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF'nin yeni yönetiminin 27 Şubat'ta ortaya çıkacağını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Hızlı kararlar alabilen, aldığı kararları hızla uygulayabilen, hukuk, adalet ve vicdan muhasebesi noktasında futbol kulüplerinin ve camialarının beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilen bir yönetimin 27 Şubat'ta yapılacak seçimde ortaya çıkabileceği kanaati bizde hakimdir. Burada üç şeyi korumak önemli. Birincisi; Ortak akla önem verecek şekilde muhakemeyi sürekli ön planda tutmak lazım. İki, kulüpler arasında diyalog ve iletişim imkanlarını her geçen gün biraz daha artırmak lazım. Üçüncüsü, kapalı toplantılarda konuşulanların polemik olarak dışarıya yansıtılmamasına özen göstermek lazım.''