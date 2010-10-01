-KILIÇ: BAKANLIĞA GÖRÜŞ BİLDİRMEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanun Taslağı hakkında, yasalaşması halinde önlerine gelme ihtimali bulunduğu için, Adalet Bakanlığına görüş bildirmeyeceklerini ve yarın geri göndereceklerini söyledi. Kılıç, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Bilkent Otel'de düzenlenen resepsiyonda, gazetecilerin HSYK Kanun Taslağı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Taslakla ilgili olarak Adalet Bakanlığına görüş bildirip bildirmeyeceklerinin sorulması üzerine Kılıç, ''Görüş bildirmeyi düşünmüyoruz çünkü önümüze gelme ihtimali var. Görüş bildirmemiz doğru değil, taslağı yarın geri göndereceğiz'' dedi. Kılıç, ''İhsas-ı rey mi olur?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını verdi.