-KILIÇ ALİ PAŞA CAMİSİ'NDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Tophane'de restorasyonu süren tarihi Kılıç Ali Paşa Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Tarihi Kılıç Ali Paşa Camisi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekileri, yangını söndürmek amacıyla çalışma başlattı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan cami derneği üyesi Uğur Özkan, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını düşündüklerini belirterek, minarenin çatı kısmıyla birleştiği noktada devam eden yangının caminin iç kısmına ve türbeye sıçramasından korktuklarını söyledi.