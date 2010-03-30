Kılıç: 'Açıklama ihsas-ı rey olur'

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasa değişikliği taslağının Anayasa Mahkemesi’ne gelebileceğini ancak bu konu hakkında yorum yapmanın ihsas-ı rey olabileceğinden herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi.





Gül Şahin'i Köşk'e çağırdı



Cumhurbaşkanın Abdullah Gül, hukukçularla yaptığı toplantının ardından Cuma günü de TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i Çankaya Köşkü’ne çağırdı.





İhsas-ı rey nedir



İhsas-ı Rey bir hukuk kavramı. Bir yargıcın bir dava ile ilgili görüşünü beyan etmesi anlamına geliyor. İhsas-ı Rey Türk hukuk sistemine göre yasak. Hakimin görüş beyan etmesi durumuna "ihsas-ı rey" deniliyor.



