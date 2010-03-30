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Kılıç: 'Açıklama ihsas-ı rey olur'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasa değişikliği taslağının Anayasa Mahkemesi’ne gelebileceğini ancak bu konu hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasa değişikliği taslağının Anayasa Mahkemesi’ne gelebileceğini ancak bu konu hakkında yorum yapmanın ihsas-ı rey olabileceğinden herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi.


Gül Şahin'i Köşk'e çağırdı

Cumhurbaşkanın Abdullah Gül, hukukçularla yaptığı toplantının ardından Cuma günü de TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i Çankaya Köşkü’ne çağırdı.


İhsas-ı rey nedir

İhsas-ı Rey bir hukuk kavramı. Bir yargıcın bir dava ile ilgili görüşünü beyan etmesi anlamına geliyor. İhsas-ı Rey Türk hukuk sistemine göre yasak. Hakimin görüş beyan etmesi durumuna "ihsas-ı rey" deniliyor.

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