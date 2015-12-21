Kiler, Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire'i satıyor

Kiler Holding çatısı altındaki Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın da ikinci en yüksek binası olan Sapphire'de mülkiyetinde bulunan tüm kısımları topluca satacağını açıkladı.

Kiler GYO İstanbul Sapphire'de mülkiyetinde bulunan tüm kısımların toplu satışı için Katarlı banka The First Investor (TFI) ile görevlendirme sözleşmesi imzaladı. Kiler GYO, İstanbul Sapphire Binasında Sapphire Alışveriş Merkezi, Sapphire Seyir Terası ile Sapphire Residence'da mülkiyetinde kalan tüm kısımların uluslararası piyasalar da dahil toplu satışı konusunda yatırım bankası (TFI) ile bir yıl süreli münhasır görevlendirme sözleşmesi imzaladı. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Sapphire, 261 metre anten yüksekliğiyle Avrupa'nın (Rusya toprakları hariç) Shard London Bridge'den sonra en yüksek 2. binası. İnşaatına 2006 yılında başlanan bina 2011 yılında tamamlandı.