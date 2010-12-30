-KİLER HALKA AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2011 yılında halka açılacak. Kiler Alışveriş'ten yapılan açıklamaya göre şirket, hisselerinin yüzde 13,05'ini, ek satış ile birlikte toplam yüzde 15'ini halka arz edecek. Kiler Alışveriş'in talebi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 29 Aralık 2010 tarihinde kurul kaydına alındı. Kiler Alışveriş'in halka arz süreci kapsamında Ocak 2011 tarihinde talep toplanacak. Şirket, Oyak Yatırım liderliğinde toplam 28 kurumdan oluşan konsorsiyumla halka açılırken, halka arz fiyat aralığı 5,30–6,10 lira olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda Kiler'in 121 milyon 120 bin lira olan ödenmiş sermayesi, 13 milyon 500 bin lira artırılarak 134 milyon 620 bin liraya çıkarılıyor. Ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 4 milyon 62 bin 210 adet hisseyle birlikte toplam 17 milyon 562 bin 210 nominal değerli paylar arz edilmiş olacak. Ayrıca, Kiler Holding A.Ş'ye ait 2 milyon 630 bin 790 lira nominal değerli paylar da ek satış kapsamında satılabilecek. Kiler Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler, 28 yıl önce ilk kez tüketiciyle buluştuklarını, bugün 26 ilde 171 mağazayla hizmet verdiklerini, son sekiz yılda şirketin büyüme oranının yaklaşık yüzde 35 olduğunu kaydetti. Ümit Kiler, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de bu hızda büyümeye devam etmeyi planlıyoruz. Bugün Türkiye'deki perakende zincirleri arasında yüzde 100 yerli sermayeye sahip nadir zincirlerden biri konumundayız. Bugüne kadar tüketicimizden aldığımız destekle yakaladığımız başarıyı, halka arzla taçlandırmayı planlıyoruz. SPK'dan halka arz için iznimizi de aldık. 2011 yılının ilk halka arzı olmak yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde, halka arzın da kazandıracağı ivmeyle, çok daha ciddi büyüme hedefliyoruz. Amacımız halka arzdan elde edilecek gelirle hızlı ve istikrarlı büyüme oranımızı devam ettirmek. Bu amacımız doğrultusunda ilerlerken halkımız ile birlikte büyümek istiyoruz. Hayalimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında hissedarlarımızın olmasıydı. Halka arz planımız ile bunu gerçekleştiriyoruz. Kiler'in halka arzı ülkemize yapılacak doğrudan ve kalıcı bir yatırımın da habercisidir. Biz hissedarlarımızdan gelecek kaynak ile yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz."