Kiler: Doğru projeyle krizden etkilenmeyeceğiz

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, kalitesiyle, standartlarıyla, müşterisine kattığı değerlerle doğru konumlanmış projelerin krizlerden etkilenmeyeceğini düşündüğünü bildirdi.



İstanbul Levent'te inşa edilen ve simgesel anteniyle birlikte 261 metre yüksekliğe ulaşacak olan İstanbul Sapphire'in betonarme inşaatının tamamlanması nedeniyle, binanın 226 metre yükseklikteki seyir terasında bir basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Kiler, binanın ana inşaatının, yapılan programa uygun olarak tamamlandığını belirterek, İstanbul Sapphire'i, New York'un Empire State Binası örneğinde olduğu gibi kentin modern simgesi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Yaklaşık 3 yıl önce gayrimenkul sektörü için dönüm noktası olacak bir proje yaratma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Kiler, şöyle konuştu:



"Türkiye'de gayrimenkul sektörü, son yıllarda yüzde 20 büyüme hızını yakalamıştı. Ekonomimizin en önemli lokomotifi olmuştu. Gayrimenkul sektöründe yaşanan hızlı büyüme ve yoğun rekabet, firmaları müşterilerine uluslararası standartlarda projeler geliştirmeye yöneltti. Ancak son dönemde gerek dünya gerekse Türkiye piyasalarını etkileyen küresel ekonomik kriz neticesinde gayrimenkul sektörünün geleceğine yönelik farklı görüşler ve yorumlar ortaya çıktı. Karamsar görüş taşıyanlar, sektörün geleceği ile ilgili bazı endişelere sahip. Oysa bizler kalitesiyle, standartlarıyla, müşterisine kattığı değerlerle doğru konumlanmış projelerin krizlerden etkilenmeyeceğini düşünüyoruz."



Kiler, şu ana kadar projenin yüzde 40'lık bölümünün satışının tamamlandığını, bunların yüzde 15 kadarının yabancı yatırımcılara satıldığını, şu andaki satış oranlarının, başlangıçta belirledikleri kademeli satış stratejisine uygun olduğunu anlattı.



Nahit Kiler, dünyanın önde gelen metropolleri arasında yer almasına rağmen İstanbul'daki metre kare fiyatlarının hala emsallerinin çok altında kalmasının, İstanbul'u yabancı yatırımcılar açısından cazip hale getirdiğine işaret etti.



Krize rağmen satışlarımız artıyor



Kiler, "Kısaca biz İstanbul Sapphire olarak krizden etkilenmiyoruz, krize rağmen satışlarımız düzenli şekilde devam ediyor" diyerek, binanın yatırım maliyetinin, arsa maliyeti hariç olmak üzere 200 milyon dolar olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.



Rezidans ve alışveriş merkezinden oluşan projede rezidansların tavan yüksekliğini 4 metre olarak belirlediklerini kaydeden Kiler, "İstanbul Sapphire'in hem çevre dostu bina olması amacıyla yaptığımız çalışmalar, hem de tavanların yüksek tutulması bize yaklaşık 18 kata tekabül eden yüzde 20'lik bir ek inşaat maliyeti yarattı" diye konuştu.



Kiler, alışveriş merkezi için ise, Levent güzergahı üzerindeki alışveriş merkezleri arasındaki yoğun rekabeti göz önünde bulundurarak, farklılaşmayı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kiler, global finans krizinin ortaya çıkışından sonraki süreçte 7,5 milyon dolar karşılığı 4 dairenin satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, projedeki satışların krizden etkilenmediğini vurguladı.



Nahit Kiler, projenin finansmanına ilişkin bir soru üzerine, harcamaların yüzde 60'ını özkaynaklarından, yüzde 40'ını da bugüne kadar gerçekleştirdikleri satışlardan karşıladıklarını, başka bir finansman kaynağından faydalanmadıklarını söyledi.

