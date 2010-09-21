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Ekonomi

KİLER, BORSADA İŞLEM GÖRMEK İÇİN BAŞVURDU İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 20:29

-KİLER, BORSADA İŞLEM GÖRMEK İÇİN BAŞVURDU İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsada işlem görmek üzere başvuruda bulundu. İMKB'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, dün yapılan başvuru çerçevesinde Kiler'in sermayesi 18 milyon 180 bin lira artırılarak halka arz sonrası 139 milyon 300 bin liraya çıkacak. Kiler'in kendi internet sitesinde yayınlanan duyuruda da halka arz çerçevesinde, menkul kıymet ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) ilk başvuruların sırasıyla 17 Eylül 2010 ve 20 Eylül 2010 tarihlerinde yapıldığı, SPK'ya yapılan kayda alma başvurusunun incelendiği, Kurul onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği kaydedildi.

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