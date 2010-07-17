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'Kılavuzlarda belirgin bir hata yok'

Yarımağan, "Engellilerin yerleştiği bazı programların minimum puan ve başarı sırası biraz düşük yazılmış. Bu konuyla ilgili olarak Pazartesi günü açı

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, "2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda hata olduğu iddialarına ilişkin, belirgin bir hata olmadığını belirterek, "Engellilerin yerleştiği bazı programların minimum puan ve başarı sırası biraz düşük yazılmış. Bu konuyla ilgili olarak Pazartesi günü açıklama yapacağız" dedi.

Yarımağan, "2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda hata olduğu iddialarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belirgin bir hata yok" diye konuştu.

Bu konuyla ilgili olarak 19 Temmuz Pazartesi günü açıklama yapacaklarını bildiren Yarımağan, "Küçük bir hata var ve engellilerle ilgili. Engellilerin yerleştiği bazı programların minimum puan ve başarı sırası, engelli adaylar nedeniyle biraz düşük yazılmış" dedi.

"Kılavuz yeniden düzenlenecek mi?" sorusuna Yarımağan, "Hayır" yanıtını verdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, Pazartesi günü yapacakları açıklamayla ilgili olarak, "Bir-iki küçük düzeltme yapacağız" diye konuştu.


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