-KİK'TEN İRAN'A KINAMA RİYAD (A.A) - 10.05.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde ''ülkelerin içişleri karıştığı'' gerekçesiyle İran kınandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreker Abdüllatif Zayani, ''İran'ın hala içişlerine karıştığını derin endişeyle karşılıyoruz'' dedi. Zayani, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e de krizden çıkış için önerilen planı imzalaması için çağrıda bulunduklarını da kaydetti. Zayani, önceki açıklamasında, Ürdün ve Fas'ın KİK üyeliğine sıcak bakıldığını bildirmişti.