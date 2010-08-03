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Ekonomi

KİK'TEN İHALE EĞİTİMİ ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 15:35

-KİK'TEN İHALE EĞİTİMİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Kamu İhale Kurumu (KİK), Trabzon'da, kamu idareleri yöneticilerinin ihale sürecinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin eğitim düzenledi.  KİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurum Başkanı Hasan Gül'ün katılımıyla bugün başlayan eğitim programı, 4 gün sürecek.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezindeki eğitimin ilk günü ihale yetkililerine, diğer 3 günü ihale komisyonu üyelerine ayrılacak. Yöneticilerin ihale sürecinde dikkat etmeleri gereken konular ele alınacak. Açıklamada, eğitim programının çeşitli illerde sürdürüleceği belirtildi.

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